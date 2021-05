Z krize se nikdo nedostane slevami, po pandemii přijde boom brandové komunikace, říkají tváře DDB Prague Darko Silajdžić a Dora Pružincová.

Pražské kanceláře agentury DDB se rozrůstají o místa pro nové zaměstnance z USA, Indie, ale třeba i z Hongkongu. Pracují pro centrálu sítě DDB FTW, která vznikla loni a zaměřuje se na gaming a esport. „Jde o největší hnutí na světě. Je v něm aktuálně globálně nejsilnější zákaznická skupina,“ vysvětluje důvody vzniku sítě její šéf i ředitel DDB Prague Darko Silajdžić. „Je to něco nového a poměrně revolučního. Přitom si člověk říká, proč už se něco takového kvůli poptávce neobjevilo dávno,“ doplňuje nová kreativní ředitelka DDB Dora Pružincová.

Proč jste se rozhodli založit na gaming a esport specializovanou DDB FTW?

Darko Sillajdžić (D.S.): Na světě jsou skoro tři miliardy aktivních gamerů, jejich průměrný věk je zhruba 35 let. Jsou to zákazníci klientů, na které často nedosáhnete přes televizi ani tradiční sociální sítě. Jsou spíše ve hrách, na Twitchi a dalších platformách. Dali jsme dohromady lidi, pro které je gaming vášeň, mají sdílené know­‑how. Když jsme založení oznámili globálně, začaly se nám ozývat gamingové i další společnosti. Jsme zvyklí, že o byznys musíme soutěžit. Tohle bylo poprvé, kdy se globální CMO ozývali sami.

Jde spíše o sponzoring, partnerství nebo i in­‑game kampaně?

D. S.: Sponzoring určitě ne, ale jinak cokoli. Snažíme se přicházet s nápady, které hodnotným a smysluplným způsobem dostanou značky k publiku. Nejde jen o hry, ale i o eventy, influencer marketing, merchandising, technologie, software, hardware… Naše parta z Prahy teď vymyslela koncept pro klienta v Kolumbii, děláme s ním kampaň okolo nové klávesnice. To je na Prahu vcelku unikátní.

Dora Pružincová (D. P.): To je jeden z důvodů, proč jsem zvažovala přechod do DDB. Zvlášť na domácí scéně je to něco nového a poměrně revolučního. Přitom si člověk říká, proč už se něco takového neobjevilo dávno, protože je po tom velká poptávka.

Tak v čem byl problém?

D. P.: Spousta lidí má „zaseknutou“ představu, co gaming vlastně znamená. Myslí si, že jsou to hodně mladí lidé, co hrají single player. Přitom dnes v té oblasti lidé běžně vzájemně komunikují, odehrávají se kulturní události jako koncerty nebo launche oblečení a podobně. Gaming je mi blízký osobně, vidím, jak se celá oblast proměňuje a jaké jsou příležitosti.

D. S.: Je to vlastně kulturní revoluce, kterou výrazně nakopla pandemie. Už nejde jen o subkulturu, ale největší hnutí na světě. Je v něm aktuálně globálně nejsilnější zákaznická skupina, stejně tak jako budoucí generace. Není otázka, jestli do toho tradiční zadavatelé vstoupí, ale kdy to udělají. Gamingový průmysl loni jen na hrách a i­n‑game nákupech utržil 170 miliard dolarů. To je globálně více než hudební a filmový průmysl, videostreaming a americký sportovní průmysl dohromady. Podobná příležitost jinde není…

Doro, s jakým očekáváním jste přišla do DDB vy?

D. P.: S tím, že to pro mě bude po deseti letech velká změna. Na mojí pozici podobné nabídky nepřicházejí často. Vyhovuje mi, že je DDB síťová agentura, protože chci mít možnost se inspirovat ze světa, jako třeba skvělou evropskou pobočkou adam & eveDDB. V jiných agenturách bývají takové hvězdy spíše v Americe nebo Asii. DDB navíc dělá něco trochu jiného než ostatní a jsou tu zajímaví klienti. Jako McDonald’s, což je úplně jiný profil klienta, než na jakých jsem doteď pracovala.

Změna pro vás přišla ve zvláštní době. Bude po pandemii prostor pro velké kampaně a brandové aktivity?

D. P.: Věřím, že bude. Každý brand reagoval trochu jinak, ne všechny se soustředily na výkonnostní kampaně. Brandová komunikace, která se za pandemie dělala včas, uspěla.

D. S.: Podle mě po pandemii budou brandové komunikace zažívat velký boom. My to tak chceme dělat a věříme, že z krize se nikdo nedostane slevami. I Les Binet z adam & eveDDB říká, že emoce budou důležité. Například s klientem Rossmann jsme měli loni první velkou brandovou kampaň. I když už se rýsovala krize, osvědčilo se to. A stejný přístup prospěl i DDB samotné. Měli jsme loni historicky nejlepší výsledek.

