Vánoční kampaně: T-Mobile zachraňuje vánoční pohodu, Albert slibuje dětskou radost z jídla

Deutsche Telekom do Evropy vysílá vánoční píseň od bratislavské MUW Saatchi & Saatchi. Albert s agenturou VCCP chtějí královsky štědré Vánoce.

Operátor Deutsche Telekom opět spouští celoevropskou vánoční kampaň, kterou využije jak český T-Mobile, tak sousední Slovak Telekom. Tentokrát její koncept vznikl právě na Slovensku, je od bratislavské MUW Saatchi & Saatchi. Vychází z klasického scénáře Vánoc, na které schází široká rodina, což vedle radosti přináší i leckdy nepříjemné otázky od příbuzných, které mohou zkazit vánoční náladu. Poutavě to ukazuje příběh hlavního protagonisty, který v rytmu koledy „O Christmas Tree“ zpívá o očekáváních rodiny, než ho zachrání babička.

Spot, který produkovala Armada Films a režíroval Adam Hashemi, se postupně objeví na deseti evropských trzích, od 4. listopadu už odstartoval na Slovensku.

MUW Saatchi & Saatchi na konceptu pracovala už od letošního května, kdy se zapojila do interního tendru, jenž v rozhovoru pro Marketing a Media zmínil i šéf marketingu Deutsche Telekom Ulrich Klenke: „Interně říkáme, že musíme mít nápad na vánoční kampaň jasný, když se teploty poprvé přehoupnou přes 30 stupňů Celsia,“ uvedl mimo jiné Klenke, kterého bude možné potkat v Praze 9. listopadu na konferenci Forum Media.

„Během vánočních svátků se schází různé generace s různými životními styly, což přirozeně vede k různým úhlům pohledu a očekáváním vyjadřovaným nepříjemnými otázkami. V Detutsche Telekom stojíme za diverzitou, otevřeností a tolersncí. Každý by měl mát možnost žít život tak, jak si představuje. Opravdu důležité je to, co nás spojuje s těmi, na nichž nám záležím,“ uvedl nyní ke kampani Klenke.

Jak na LinkedIn připomněl Jaroslav Vígh, kreativní ředitel MUW Saatchi & Saatchi, kampaň uvidí 180 milionů diváků od Německa po Rumunsko. „Jsem hrdý na celý tým, který na kampani pracoval. Ať už to byli kreativci a stratégové, s nimiž jsme příběh vymýšleli a do poslední chvíle vylepšovali text. Naši accounti, kterým se podařilo ukočírovat mezinárodní obrovský projekt. Produkce, která vybavila dánsko-amerického režiséra superbowlových spotů a kameramana reklam John Lewis,“ uvedl mimo jiné Vígh.

Doplnil také, že spot je schválně koncipován tak, že slova písně zní jako interní monolog hrdiny, aby se mohla píseň přeložit a zaznít v jazycích všech trhů. „Detailní záběr na babičku tak máme natočený x-krát v různých jazycích, aby dobře seděl dabing,“ napsal Vígh. A vidět je to i na verzi spotu v angličtině.

Albert a dětská radost z jídla

Svou vánoční kampaň už vypustil také řetězec Albert, který na ni pracoval se svým dlouhodobým partnerem, agenturou VCCP. Ta připomíná, že ač mohou dospělí podléhat stresu z předvánočních příprav, děti už nadšeně začínají odpočítávat dny k blížícímu se Štědrému večeru.

„Právě proto se staly inspirací kampaně, čímž chceme přinést dětskou radost každému – s pomocí dobrého jídla z Alberta. Protože když přestaneme být dětmi, Vánoce nebudou opravdu Vánocemi,“ uvedla k tomu agentura na LinkedIn.

Spot, který produkovala společnost Bistro Films a režíroval Robert Hloz, zprostředkovává dětskou radost pohádkovou stylizací štědrovečerní tabule z představ dětské hlavní hrdinky, která jako princezna nechává přinést specialisty pro členy rodiny a říká: „Noste jídlo, ať se i dospěláci radují jako já!“