Vánoční kampaně: sázky na pohodu a rychlé doručení

Obchodníci už spouštějí sváteční komunikaci, snaží se zákazníkům pomoci od stresu a rozptýlit obavy z inflace.

Už před koncem října spustily leckteré společnosti své vánoční kampaně. Jak v tématu aktuálního vydání MAM zástupci obchodníků, lidé sice kvůli obavám z inflace i nezvykle teplému podzimnímu počasí s nákupy ještě nezačali, začali si ale dříve vybírat.

„Nejen z našich dat vyplývá, že fáze hledání vhodných dárků a inspirace začíná o dost dříve než samotné nákupy. Jdeme tomu trendy letos naproti a kampaň startujeme o něco dříve, ale také s velkým důrazem na inspiraci,“ řekl pro MAM Radek Ondrášik, marketingový ředitel Notina. E-shop už letošní kampaň spustil s cílem nabídnout zákazníkům služby a nástroje, které přípravu na Vánoce zjednoduší, zpříjemní a zklidní.

Důraz na vánoční přípravy je ostatně podle společnosti Ipsos a jejího měření získané pozornosti a diváckého hodnocení loňských svátečních spotů jedním pěti archetypů, které pomáhají tvořit vánoční reklamní hity.

Rychlost nákupů

Už začátkem října spustil svou vánoční komunikaci e-shop Alza.cz. I to se soustředí na pohodlné nákupy a zdůrazňuje služby nejen rychlého doručení do AlzaBoxů, ale také snadnou výměnu nevhodných dárků či možnost doručení zdarma při členství v programu AlzaPlus+. „Vzhledem k tomu, že samotné sdělení je poměrně složité, věnovali jsme spoustu času testování různých kreativních přístupů, aby bylo pro zákazníky co nejsrozumitelnější,“ doplňuje Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.

E-shop využívá opět pomoci influencerů, jako je Nikol Leitgeb, Jirka Král či Matej Cifra alias Sajfa.

Podobně Datart pokračuje v předvánoční komunikaci s koncepty zdůrazňujícími kvalitu služeb Rychlart, Dopravart a Chytrart. „Vánoce se blíží tryskovou rychlostí, to je úvodní věta naší vánoční kampaně Rychlart, kterou opět podtrhujeme to, co Datart dobře umí, a to je doručit zboží do 30 minut,“ říká Lenka Mastešová, marketingová ředitelka společnosti, která rovněž letos v soutěži Agentura roku časopisu MAM získala ocenění marketérka roku, a dodává: „K této taktické komunikaci máme opět připravenou image linku z řady ‚Specialisté na život‘.“

Pocit pohody

Vánoční pohodu ve spojení s radostí ze sportu má pak v plánu i řetězec Sportisimo. „Mluvíme o tom, že jsme ten správný obchod, který pomůže zákazníkům s vánočními nákupy, a máme pro ně v obchodech i na sportisimo.cz nachystanou řadu výhod,“ uvádí Jakub Švestka, šéf komunikace a udržitelnosti společnosti. Kampaň se objeví v televizi, rozhlasu, na internetu, ve venkovní reklamě i PR. A odrazí se v ní i to, že nejčastějšími zákazníky obchodu jsou rodiny. „Šijeme jim vánoční marketingovou komunikaci na míru. Přineseme ‚štědré Sportisimo Vánoce‘ s tím, že pokud se stanou členy našeho zákaznického klubu, budou nákupy ještě štědřejší,“ doplňuje Švestka.

Už 12. října spustil vánoční kampaně řetězec drogerií dm. Ani u něho nechybí důraz na expresní vyzvednutí nákupů, aby se ušetřilo shonu a stresu. A věnuje se i domácímu wellness. „Oproti loňskému roku a v souvislosti s uplynulou kampaní na podporu ženského zdravá si klademe za cíl ještě více motivovat naše zákaznice a zákazníky, aby ani v tomto období nezapomínali sami na sebe,“ přibližuje Jiří peroutka, manažer komunikace dm.

Součástí kampaně budou také další nápady a tipy na Vánoce. Nasazeny budou nové televizní spoty a také videa s kratší 15sekundovou stopáží.

Řetězce se chystají

Komunikaci v období Vánoc jako tradičně posílí i řetězce super a hypermarketů, které patří k největším zadavatelům inzerce v Česku. „Připravujeme zajímavou kampaň do všech komunikačních kanálů. Akcentujeme v klidu strávený čas s rodinou, čerstvost, cenu a nákup pod jednou střechou,“ slibuje Petra Kalužíková, marketingová ředitelka Kauflandu. Kaufland zároveň chystá tematické soutěže v rámci Kaufland Card, kde se například do 31. října hrálo o kuchyňského robota a kurt vánočního pečení.

Řetězce také očekávají větší zájem o akční nabídky a privátní značky, takže i ty se budou v komunikaci objevovat. „Připravujeme velkou řadu atraktivních cenových nabídek, zároveň budeme mít atraktivní sortiment v kamenných obchodech i v e-shopu. Například Tesco Finest budeme nabízet za snížené ceny,“ uvádí Iva Pavlousková, manažerka externí komunikace řetězce Tesco. Ten už mimochodem letos v prodejnách nově uspořádal vánoční nabídku na jedno místo a podle Pavlouskové tím ještě zintenzivňuje vánoční atmosféru.

Pestrý výběr zboží pak slibuje včera spuštěná kampaň Globusu. „Postupně bude směrem k blížícím se svátkům cílit. Navazujeme na náš dlouhodobý marketingový koncept ‚Tady se svět točí kolem vás! I o Vánocích,‘ který je primárně zaměřen na vlastní výrobky a šíři sortimentu,“ říká Aneta Turnovská, mluvčí řetězce.

Obchodníkům pak vycházejí vstříc i samotné značky. Například brand Kinder ze skupiny Ferrero připravila nejen speciální produkty, jako je vánoční ponožka Kinder Mix, adventní kalendáře včetně novinky ve tvaru vláčku, figurky nebo dekorace, ale i teatralizace a vystavení v místě prodeje. Novinkou pro prodejny je automatický stojan, který se po otevření kartonového obalu sám složí.