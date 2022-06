Značka ze skupiny Kofola v komunikaci navazuje na koncept pohodového amerického jihu. Spot je opět od WMC Grey s produkcí Boogie Films.

Royal Crown Cola uvádí na trh novinku bez cukru a spolu s ní vypouští i novou komunikaci. Pro Kofola ČeskoSlovensko ji připravila agentura WMC Grey, která už pro značku spot v rámci nového positioningu v roce 2018.

K originální dějové lince, v níž si zahráli američtí herci Walker Berington a Jimmy Lee Bargenguest Jr., přibyl nový „packshot“ a úvodní záběr. „V novém spotu se znovu setkáváme s dvojicí jižanů, kteří z pohody své verandy sledují závod želv. Líné odpoledne jim zpříjemňuje vychlazená Royal Crown Cola. A tu si pochopitelně vychutnávají hezky pomalu,“ uvedla Martina Vacíková, account director WMC Grey.

Právě pomalé tempo bylo ústředním bodem nové komunikace značky, kterou agentura v roce 2018 vytvořila. ‚‚Původní strategie Royal Crown Coly Original pracovala se zpomalením a vychutnáním si cesty,“ připomněl Jan Plajner, business development director WMC Grey, a dodal: „Pro Royal Crown Colu No Sugar jsme zpomalili na úplnou nulu a zaměřili se na ještě větší vychutnání si samotného momentu.“

Původní kampaň, která identitu značky i samotný produkt zasadila do prostředí amerického Jihu, vyhrála kromě ADC Czech Awards i zlatou českou Effie za dlouhodobé budování značky. V něm pokračuje i kampaň produktové novinky. „Sweet life need no sugar, my dear. Život na jihu Spojených států je sladký dost, a tak si Royal Crown Cola klidně může dovolit vyrobit pravou jižanskou kolu bez cukru,“ shrnul komunikaci nového nápoje David Suda, kreativní ředitel WMC Grey, který se ujal režie online verze videa, která vznikla už s originálním spotem v roce 2018.

Na kreativním konceptu spolupracovali art director Radek Pleha a idea maker/copywriter Klára Javůrková z WMC Grey, account tým zastoupila Leona Čekalová a natáčení proběhlo s produkcí Boogie Films.