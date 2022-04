Globální kreativní soutěž představila finalisty, z nichž koncem května vybere vítěze. V nominacích vede tísnivě výmluvná kampaň za zbraňovou reformu hovořící za zastřelené studenty.

Celkem 1591 nominací ze 44 zemí se probojovalo do finále globální kreativní soutěže The One Show. Zemí s nejvíce nominacemi jsou jako tradičně Spojené státy se 656 nominacemi, následované Kanadou se 119 a Velkou Británií se 116. České agentury své kampaně mezi finalisty letos nemají. Loni české barvy hájila agentura WMC/Grey s projektem #znamkamarada, který nakonec získal dvě bronzové tužky a spoustu dalších cen včetně pěti lvů na Cannes Lions.

Nejvíce šancí na vítězství, o nichž se rozhodne 19. a 20. května v New Yorku na závěr akce tradičního festivalu Creative Week, má agentura Area 23 New York s celkem 48 nominacemi za různé kampaně. Následuje ji Leo Burnett Chicago se 44 nominacemi a Ogilvy UK London s celkem 36 finalisty.

Níže přinášíme výběr kampaní, které mají nejvíce želízek v ohni v různých kategoriích:

The Lost Class

Klient: Change the Ref

Agentury: od Leo Burnett Chicago / Chicago + Hungry Man / Los Angeles + Change the Ref Inc. / Coral Springs

Celkem 35 nominací sesbírala kampaň bojující za zbraňovou reformu v USA pro neziskovou organizaci Change the Ref. Založili Manuel a Patricia Oliver rodiče zastřeleného studenta Joaquina, jenž byl jednou ze sedmnácti obětí útoku na střední škole v Parklandu.

V loňské tísnivě výmluvné kampani se rozhodli reprezentovat 3044 středoškoláků zastřelených v roce 2021. Na „oslavu“ maturity sezvali zastánce volné zbraňové politiky, kteří si mysleli, že svou obhajobu přednášejí v přenosu ke studentům, ale místo toho mluvili k tisícovkám prázdných židlí po zabitých mladých lidech, kteří už školu nikdy neabsolvují.

The Unfiltered History Tour

Klient: VICE World News

Agentury: Dentsu Webchutney / Bengaluru +

Jednadvacet nominací zíkala kampaň na historickou „výstavu bez filtrů“ v Britském muzeu. Prostřednictvím filtrů na Instagramu ukazuje známé exponáty sesbírané během období kolonizace s historickým kontextem, jenž dodává komentář lidí ze zemí, které si vystavené předměty nárokují. Týká se to například i slavné Rosettské desky, jíž za své Egypt považuje za součást svého národní bohatství.

Better With Pepsi

Klient: Pepsi

Agentury: alma DDB + PepsiCo + OMD + Acceleration Community of Companies (ACC)

Osmnáct nominací obdržela nejsdílenější kampaň Pepsi, která vyšla z výzkumů, podle nichž lidé upřednostňují k burgerům upřednostňují limonádu této značky. Vzhledem k tomu, že velká část řetězců nabízí konkurenční Coca-Colu, najala agentura origami umělkyni, s jejíž pomocí seskládaly loga řetězců tak, že odhalila skrytý symbol Pepsi.

The Joy of Later Life Sex

Klient: Relate

Agentury: Ogilvy UK / London +

Patnáct nominací má kampaň, která bořila tabu spojené se sexem ve vyšším věku. Upozorňovala na jeho zdravotní benefity a nezdravost toho, že se o tématu nemluví. Projekt rozpoutal debaty nejen v domovské Británii, ale rovnou po celém světě. Kampaň získala 1,5 miliardy impresí, zvýšila návštěvnost webových stránek neziskovky Relate o 123 procent ve věkové skupině 65 plus, to všechno s nulovými náklady na média.

DojaCode

Klient: Girls Who Code

Agentury: Mojo Supermarket + Active Theory / Los Angeles + Girls Who Code

Čtrnáct nominací získal projekt pro neziskovou organizaci Girls Who Code, která se snaží zvýšit zastoupení žen v IT a počítačových vědách. Spojila se se zpěvačkou Doja Cat pro vytvoření prvního hudebního klipu, jehož kreativní prvky mohly fanynky upravovat prostřednictvím tří různých kódovacích jazyků.

Drawn Closer

Klient: Cox Communications

Agentury: 180LA / Los Angeles + Cox Communications / Atlanta

Taktéž čtrnáct nominací jde za projektem, který během covidu umožnil středoškolákům místo tradiční divadelní hry vytvořit krátký animovaný film. Vedl ho Oscarem oceněný režisér Patrick Osborne, jenž využil dostupné technologie pro zachycení pohybů obličejů žáků prostřednictvím iPadů, aby z nich bylo možné udělat animované postavičky.

The Bread Exam

Klienti: Spinneys and the Lebanese Breast Cancer foundation

Agentury: McCann Paris / Neuilly-sur-Seine + McCann Health London / London + McCann Worldgroup Germany / Düsseldorf + Weber Shandwick / Neuilly-sur-Seine

Čtrnáct nominací obdržela rovněž kampaň pro prevenci rakoviny prsu v Libanonu. Potřebovala prolomit tabu okolo zobrazování a mluvení o ženském těle. Využila pomoci slavné tradiční pekařky Um Ali a gynekologů, společně vytvořili videonávod pro pečení chleba, kde se používala stejná gesta jako při samovyšetření. Videa se tak mohla šířit po sociálních sítích.

Kompletní seznam finalistů The One Show si můžete stáhnout zde.