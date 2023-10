McCann Prague má šanci na cenu v evropských Effie

Na shortlist nejefektivnějších evropských kampaní soutěže Effie Europe se probojoval projekt 13 minut od McCann Prague pro ČAP. Slovensko má pět nominací.

Finalisty letošního ročníku představila soutěž Effie Awards Europe, kterou pořádá Evropská asociace komunikačních agentur (EACA). Na shortlisty se probojovalo 40 prací v multioborových kategoriích a 42 v sekci Best of Europe. Nominace získaly agentury z dvacítky zemí, kde uspěly v loňských národních soutěžích Effie. Mezi nejúspěšnější státy se počítají Rumunsko se 13 shortlisty, Ukrajina (9), Velká Británie a Dánsko (po 8), Švédsko a Španělsko (po 7) a Slovensko s pěti nominacemi.

České barvy hájí kampaň 13 minut od McCann Prague s Hero & Outlaw a Renegadz pro Českou asociaci pojišťoven, jež se probojovala do finále v kategorii Positive Change v sekci Best of Europe. Kampaň bojující proti nepřiměřené rychlosti na silnicích spojená se stejnojmenným dokumentem Vít Klusáka v loňské české Effie získala celkem pět ocenění – dvě zlaté, dvě stříbrné a bronz – a mimo jiné také přivezla stříbro z loňských Cannes Lions. Mimochodem McCann Prague patří také mezi favority letošního ročníku české Effie, kde má na shortlistu rovněž práce pro ČAP, včetně Národního dne beze spěchu, jenž zas získal bronz na letošních Cannes Lions.

Více šancí na evropské trofeje, které se budou předávat během Effie Day 5. prosince v Bruselu, mají slovenské agentury.

Jandl marketing má nominaci v kategorii Positive Change: Social Good – Brands za práci „Definice lásky“ pro značku Absolut. S pomocí influencerů, známých osobností a tisíců podpisů veřejnosti se jim podařilo změnit definici slova láska ve Slovníku súčasného slovenského jazyka tak, aby se nevztahovala jen na osoby odlišného pohlaví.

Ve stejné kategorii postupuje do finále i MUW Saatchi & Saatchi, která pro Slovak Telekom vytvořila kampaň #rešpekt. Ta odvážným způsobem reaguje na politickou a společenskou situaci na Slovensku a s pomocí šesti osobností z minoritních skupin bojuje proti nenávistným projevům nejen na internetu. Projekt získal minulý týden Grand Prix na soutěži Flema Media Awards.

I slovenský Triad má ve stejné kategorii nominaci za kampaň Hovorte úprimne o duševnej nepohode pro pojišťovnu Uniqua, která běžela na slovenském i českém trhu. Ta si dala za cíl prolomit tabu spojená s probíráním duševního stavu i duševních poruch.

Ve kategorii Positive Change: Social Good – Non-profit pak uspěla agentura This is Locco, nedávno na soutěži Golden Drum oceněná jako nezávislá agentura roku. Ve finále je s projektem Nastěnka pro Zastoupení Evropské komise na Slovensku. V něm herečka Darina Chmúrová, která dabovala Nastěnku v oblíbené ruské pohádce Mrazík, varuje Slováky, aby nevěřili „pohádkám“ ruské propagandy.

Ve stejné kategorii se na shortlist probojovala práce agentury Istropolitana Ogilvy pro neziskovou organizaci Magna Slovakia nazvaná Children: Testimony of War.

Kompletní shortlist Effie Awards Europe se můžete podívat zde.