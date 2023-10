ESG podle Golden Drum: vyhněte se „bullshitům“ a buďte konzistentní

Firmy nesmí zapomínat, že ESG aktivity jsou běh na dlouhou trať. Musejí nejdříve jednat a pak komunikovat transparentně a zábavně, poradili experti během debaty na festivalu kreativity Golden Drum

Na Golden Drum nemohla chybět ani debata o principech ESG a jejich komunikaci. Přeci jen jde o problematiku, která se dnes týkávšech firem. Řeší ji totiž nejen zákazníci a klienti, ale také investoři. Že to není jednoduché ukazuje například studie poradenské společnosti PWC, podle níž si 87 procent investorů všímá „greenwashingu“ i v reportech o společenské odpovědnosti.

„Nesnáším kampaně s greenwashingem, kterých je spousta. Zastiňují totiž projekty, které skutečně mění věci k lepšímu,“ prohlásil Dariusz Maciołek, výkonný ředitel pro marketing, komunikaci a social engagement v polské bance BNP Paribas, během festivalové debaty v Grand Hotelu Bernardin. Společně s ním vystoupili Andrej Krajner, ředitel komunikace slovinské NLB Group, a Jerzy Holub, marketingový ředitel Mastercard pro Polsko, Českou republiku a Slovensko.

S moderátorem debaty diskutují Jerzy Holub z Mastercardu, Andrej Krajner z NLB Group a Dariusz Maciołek z BNP Paribas.

Co radí firmám, které se chtějí komunikaci ESG problematiky věnovat?

„Hlavně začněte s vlastními aktivitami, než vůbec začnete komunikovat. Buďte transparentní, autentičtí a konzistentní,“ uvedl Maciołek a dodal: „Pamatujte, že tyto snahy připomínají spíše maraton než sprint.“

Andrej Krajner z NLB Group pak důrazně varoval: „Hlavně se vyhněte ‚bullshitům‘.“ Všechny společnosti by si nejen podle něj měly dávat pozor na dopady svých aktivit na životní prostředí i společnost. „Není to nic nového, tato problematika se řeší přes padesát let. Vraťte se k základům. Najdete mnoho úspěšných příkladů, kterými se můžete inspirovat a přizpůsobit je svému podnikání,“ dodal Krajner

Jerzy Holub z Mastercardu pak pro komunikaci vydařených ESG aktivit dodal ještě jednu důležitou věc: „Neprezentujte je tak nudně. Zkuste v tom najít nějaký zábavný, veselý prvek. A na něm stavte.“