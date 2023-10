Velká debata na Golden Drum: představuje AI dobro, nebo zlo?

Každá firma či značka hledá cesty, jak využít umělou inteligenci. Část dopoledního programu konference Golden Drum pro změnu hledala odpovědi na to, co AI přináší společnosti, kreativcům, pracovnímu trhu…

Dobré a špatné stránky umělé inteligence se snažila popsat debata, kterou vedl letošní nový člen Síně slávy festivalu Catalin Dobre, Co-CEO a šéf kreativy McCann Worldgroup Romania a chief creative officer McCann pro region střední a východní Evropy. Potkali se v ní Ioana Zamfir z MRM Romania a Emiliano Gonzáles de Pietri z McCann Spain. Nezapomněli zapojit ani publikum, které se na jednu či druhou stranu přiklánělo přes hlasování v aplikaci.

Na otázku, jestli AI představuje zlo pro společnost, se opravdu těsnou většinou 50,6 procenta publikum přiklonilo k negativním efektům. Proč tomu tak může být? „AI si z nás bere to, co je v nás nejhorší. Zobrazuje přikrášlenou realitu, takže naše děti vyrůstají obklopeni obrazy dokonalosti. AI parazituje na lidské kreativitě. Vykrádá náš talent, a tím ho oslabuje,“ zazněly z pódia možné důvody. Situace už ale byla jiná, když se volilo, jestli AI představuje dobro a zlo pro kreativitu. Účastníci v sále volili dobro – tentokrát s výraznější většinou 57,1 procenta.

„Není to o tom, co AI nahradí, ale o tom, co nastartuje. Kreativita musí překonávat překážky jako je škálovatelnost, granularita a podobně. S tím může AI pomoci. Sama nevymyslí „velkou pravdu“, od níž se můžete odrazit. To možná přijde za sto let. Teď umělá inteligence v našem oboru nahradí jenom průměrnost, kterou nesnáším. Jestli jsou výstupy AI průměrné, lidé budou chtít být lepší než ona, i kreativici budou muset přidat. Když AI kreativcům uvolní ruce, budou se moci více věnovat skutečnému řemeslu,“ říká k pozitivním vlivům umělé inteligence Catalin Dobre.

Na debatu navázalo vystoupení Roba Chalmerse, který působí jako chief experience officer v Dentsu Creative pro region EMEA. Ten se zaměřil na to, jak technologické změny mění vztah mezi lidmi a brandy a jak lze sílu moderní kreativity využít pro vytváření zážitků a zkušeností, které pomohou značkám prosperovat. Úvodem upozornil na to, že lidský svět a technologie nikdy nebyly v takovém rozporu jako nyní. „Na jednu stranu ztrácíme kontrolu nad tím, jak technologie fungují, protože jim málokdo skutečně rozumí. Zároveň však nikdy v minulosti nebyla taková poptávka po nových zkušenostech a zážitcích, které umožňují současné technologie,“ zdůraznil Rob Chalmers.

Spousta značek podle něj stále operuje ve starém světě mediálních zvyklostí, kdy principy tvorby komunikačních strategií vycházejí z 80. let. To však naráží na současná očekávání nakupujících. „Lidé soudí značky podle své poslední nejlepší zkušenosti a nerozlišují své zákaznické zkušenosti podle kategorií. Očekávají, že když něco funguje u Uberu, mohou to dostat i u Starbucks,“ upozornil chief experience officer Dentsu Creative. „S téměř neomezenými možnostmi volby mají lidé více kontroly než dříve,“ dodal varování.

Rozšířené vydání týdeníku MAM z festivalu Golden Drum včetně rozhovorů s Catalinem Dobre a Robem Chalmersem či reportáže z debaty o umělé inteligenci vyjde v pondělí 16. října.