Nejvíce ocenění získaly agentury MSL, Havas a AC&C. Cenu za přínos oboru od APRA dostal Vladimír Bystrov z Bison & Rose.

Sedmnáctý ročník oborové soutěže Lemur, kterou pořádá Asociace public relations (APRA), ocenil celkem 108 projektů, které byly prostřednictvím 269 přihlášek hodnoceny v 26 kategoriích. Nejvíce bodovala agentura MSL se sedmi cenami, následovaná agenturou Havas Worldwide Prague se šesti a AC&C Public Relations s pěti cenami. Doplňuje je agentura Pram Consulting, která zároveň obdržela cenu Absolutního vítěze soutěže. Získala ji za edukační kampaň Investice nejsou jen pro milionáře, kterou vytvořila pro platformu Portu společnosti Wood & Company.

„Samozřejmě z toho máme radost, je to pro nás satisfakce za práci, kterou odvádíme nejen pro Portu. Je to příklad kampaně, k níž se člověk musí propracovat. Něco podobného nejde vymyslet bez zkušeností a přehledu v oboru,“ uvedl Patrik Schober, řídící partner Pram Consulting.

Kampaň pro Portu během tří měsíců zvýšila počet denních uživatelů platformy 2,5krát. V úvodním průzkumu byl definován „průměrný Čech“ a v Indexu investiční gramotnosti se s ním zájemci mohli srovnat. Portu zároveň získalo více než 300 nových investorů, kteří investovali 6,2 milionu korun. To znamená, že se investice do PR platformě Portu vrátila 25krát. Projekt už má za sebou mimo jiné úspěch v podobě umístění na shortlistu SABRE Awards EMEA.

„Myslím, že poroty mohl projekt zaujmout tím, že vedle dopadu ve vztazích s médii přinesl velkou hodnotu v podobě investic přes Portu. Byli jsme schopni otevřít téma investiční gramotnosti, o kterém se dnes více mluví, lidé se vzdělávají a investují,“ vysvětluje možné důvody úspěchu Schober. Podle něj zároveň kampaň představuje dobrý příklad pro takzvaný value based pricing, kdy se práce PR agentur hodnotí podle byznysového přínosu pro klienta, což by mohlo nahradit hodinové sazby. „Aby to mohlo fungovat, musí se ohodnocení přenastavit v představách agentur i klientů. My s Portu jednáme o tom, že bychom chtěli vyzkoušet, jak by to mohlo fungovat v praxi,“ doplnil Schober.

Ocenění za přínos oboru public relations udělila výkonná rada APRA letos Vladimírovi Bystrovovi, který je partnerem a spolumajitelem agentury Bison & Rose. „Vladimír je ztělesněním oboru public relations v Čechách, udělal pro něj mnoho, a díky jeho přesahu jej posouvá stále dál,“ uvedl Patrik Schober, který je zároveň předsedou výkonné rady APRA.

„Máloco člověka potěší tolik, jako uznání od kolegů z oboru, kteří nemají důvod někomu pochlebovat. Je to ale ocenění i pro lidi, s kterými celý život dělám,“ řekl k ocenění za přínos oboru Vladimír Bystrov a dodal: „Moje práce by nebyla taková, jaká je, kdybych ji nedělal s nejbližšími kolegy, lidmi z agentury, se svými parťáky.“

Bystrov je zároveň jedním ze spoluzakladatelů Asociace public relations a v současné době působí jako předseda Etické a smírčí komise asociace. „Pomáhal PR v Česku budovat od devadesátých let. Okolo agentury navíc postavil zajímavé projekty s přesahem pro obor,“ doplnil ještě Václav Pavelka, člen výkonné rady APRA zodpovědný za soutěž Lemur.

Výsledky letošního ročníku byly zveřejněny během slavnostního večera v komplexu Gabriel Loci na pražském Smíchově, kterým provázel moderátor Petr Suchoň. Konaly se tak živě po dvou letech, kdy předávání ocenění probíhalo online. Letos se také Lemur stal exkluzivním partnerem soutěže SABRE Awards, do níž získají výherci kategorií Komunikační disciplíny přihlášku zdarma pro ročník, který se bude letos otevírat. „Ačkoli je v evropské soutěži SABRE o úroveň vyšší konkurence, mají nejlepší projekty šanci uspět, což dlouhodobě ukazují úspěchy českých agentur, které se umisťují na shortlistech nebo i na vstupních vítězů,“ uvedl Pavelka a doplnil, že Lemur s organizátory SABRE připravuje nápady na další spolupráci.

Změn by pak do příštího ročníku měla doznat i samotná česká PR soutěž Lemur. „Dlouhodobě sbíráme zpětnou vazbu od přihlašovatelů, porotců i uvnitř asociace a přišel čas větší redesign soutěže,“ řekl Pavelka s tím, že se změny dotknou systému pro přihlašování a hodnocení, což se odrazí i v restrukturalizaci některých kategorií.

