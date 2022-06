Hned první prázdninová sobota bude na Nově patřit nové zábavné show 2 na 1, ve které Ondřej Sokol a Aleš Háma prověří v nejrůznějších situacích Vojtu Dyka. Od pondělí 11. července pak uvede Nova Fun každý všední den hranou reality show Praha – den & noc, jejíž účastníci bydlí spolu v pronajatém bytě v centru Prahy. Po celé léto se diváci mohou těšit na televizní premiéry českých i zahraničních filmů i reprízy nejoblíbenějších titulů, jakými jsou například seriály Specialisté, Kriminálka Anděl, Policie Modrava nebo kultovní stálice Malý pitaval z velkého města, Comeback a Hospoda. Televize Nova uvede také detektivní seriál Šéfka s Kateřinou Winterovou v hlavní roli.

2 na 1 je název nové zábavné talk show pro celou rodinu, ve které si dva moderátoři – Aleš Háma a Ondřej Sokol – vezmou na paškál herce a zpěváka Vojtu Dyka, jenž musí absolvovat sérii nejrůznějších úkolů, zkoušek a výzev, které ho dostanou do celé řady nestandardních a ne zrovna komfortních situací. „Tím, že o Vojtovi vím hodně věcí, bylo z čeho vycházet a v mnoha věcech jsme šli dost na jistotu. Když jsme natáčeli skryté kamery, měl jsem obrovský problém vydržet se nesmát, protože tam bylo velké množství neskutečně zábavných momentů,“ vzpomíná na natáčení polovina z moderátorského dua Aleš Háma. Jak Vojta Dyk obstál, diváci TV Nova uvidí v sobotu 2. července ve 20:20.

Od pondělí 11. července na Nova Fun – a o týden dříve na Voyo – každý všední den ve 21:40 startuje nový unikátní formát hrané reality show Praha – den & noc. Všichni účastníci jsou neherci a vše, co diváci uvidí, se odehrává v reálném prostředí Prahy podle zjednodušeného, schematického scénáře, který nastiňuje jen základní dějové linky. Konkrétní dialogy a interakce jsou již výhradně na samotných aktérech. Všechny epizody budou předplatitelům Voyo dostupné vždy s týdenním předstihem. První díl mohou vidět již 4. července.

Úterní večery na Nově budou patřit desetidílné kriminální sérii Šéfka, jež kromě osobních příběhů hlavních postav divákům nabídne i deset uzavřených a velmi silných případů vražd s překvapivým rozuzlením. „Major Karla Langerová je vedoucím na oddělení vražd. Řeší ty nejtěžší případy. Má za sebou tým dvou kapitánů, mužů. Vedle nich řeší případ svého mrtvého muže, který pro ni zůstává i přesto, že uplynulo několik let, stále otevřený,“ popisuje svou postavu herečka Kateřina Winterová.

Kromě Šéfky se diváci Novy během prázdnin dočkají i dlouhodobě oblíbených seriálů: Specialisté, Policie Modrava a Kriminálka Anděl. Na televizní obrazovky se vrátí i poctivá česká detektivka, patnáctidílný seriál Malý pitaval z velkého města. „Podle mě je to dobrá kriminálka a mnoho skutečných policajtů mi říkalo, že se z mnoha podobných seriálů se Pitaval realitě blíží nejvíc,“ říká Jiří Krampol a Pavel Zedníček jej doplňuje: „Když jsem jezdíval okolo Národního divadla, kde pravidelně postávala hlídka, několikrát jsem zastavil, stáhl okýnko a zeptal se, zda se něco děje. Oni se většinou tak lekli, že zasalutovali a řekli mi, že vše je naprosto v pořádku.“

V lením programu televize Nova jsou i další televizní legendy. Podvečery budou patřit reprízám oblíbené vědomostní soutěže Na lovu a seriálu Hospoda. Na obrazovky se vrátí i původní český sitcom Comeback v čele s kultovním Ozzákem a bývalým disco zpěvákem Tomášem Pacovským. „Mám na dobu natáčení krásné vzpomínky. Byla to výjimečná práce. Přiznám se, že mi velmi chybí humor Comebacku i ten tvůrčí způsob práce a lidi. Je mi bez Comebacku smutno,“ přiznává herecký představitel Lexy Matouš Ruml.

Nova i Nova Cinema nabídnou bohatou přehlídku českých i zahraničních filmů. Diváci se mohou těšit na komedie Věčně tvá nevěrná s Lenkou Vlasákovou, Vilmou Cibulkovou a Sašou Rašilovem v hlavních rolích, Ubal a zmiz s Matoušem Rumlem a Jankem Gregorem v rolích kamarádů pěstujících marihuanu. Ze zahraničních hitů například na snímky John Wick 3, Dívka ve vlaku, Batman začíná, Aquaman, oba díly filmů Sex ve městě se čtyřmi přítelkyněmi z Manhattanu, sérii akčních thrillerů s hlavním hrdinou Jasonem Bournem, kterého ztvárnil Matt Damon, a sérii sedmi bláznivých komedií Policejní akademie.

Na stanici Nova Action budou i v létě pokračovat premiérové díly oblíbených reality show Bratři v dieselu, Dannyho auťáky, Mistři renovací, Američtí sběratelé, Strážci hranic: Austrálie a Záchranáři severských silnic. O svou dávku napětí nepřijdou ani fanoušci seriálu Námořní vyšetřovací služba: New Orleans a pokračovat bude i Válka stěhováků. Nedělní večery pak budou patřit filmovým hitům. Na Nova Lady první týden v červenci startuje zbrusu nový romantický seriál Láska a nenávist Istanbulu a v premiérovém uvedení poběží i seriál z nemocničního prostředí Nemocnice Hope.

Na Nova Fun si i během léta přijdou na své především fanoušci sitcomů. Pokračovat totiž budou populární stálice jako Teorie velkého třesku, Přátelé, Dva a půl chlapa, Krok za krokem, Will a Grace nebo 2 $ocky, které od 20. července vystřídá ve stejném programovém slotu sitcom Máma. Začátkem července bude také startovat oblíbený animák pro dospělé Americký táta. Reprízy oblíbených seriálů přinese i Nova Gold. Diváci uvidí Policii Chicago nebo Sanitku,ale také oblíbené krimi lahůdky, jako je Mentalista, Můj přítel Monk,Zákon a pořádek: Útvar pro zvláštní oběti, Lovci zločinců, Myšlenky zločince nebo Beze stopy.

Nedělní rána a dopoledne budou na Nově patřit dětem, které se mohou těšit například na oblíbené pohádky Zdeňka Trošky Z pekla štěstí a Princezna ze mlejna. Nejmenším bude patřit i páteční prime time kanálu Nova Cinema, kde uvidí snímky Pokémon: Detektiv Pikachu, Tajný život mazlíčků, Legenda o sovích strážcích nebo oba díly animáků Happy Feet.První díl o tučňákovi získal Oskara jako nejlepší animovaný film a zpěvák Prince k němu napsal píseň The Song of the Heart, za kterou obdržel Zlatý glóbus.