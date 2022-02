Do čela komunikace TV Nova na pozici head of communication nastoupila Barbora Dlabáčková. Ta od listopadu 2020 vedla na Nově PR tým zaměřující se na produktovou komunikaci. I nadále pod ní bude spadat tato agenda, přibude také zodpovědnost za interní komunikaci, trade marketing, eventy nebo korporátní komunikaci. Před nástupem na Novu byla Dlabáčková partnerem v anglo-české PR agentuře Best Communications.

Vzhledem k neustále se rozšiřující programové nabídce TV Nova a nových formátů vznikajících pod značkou Voyo Originál a s tím související potřebě komplexní a jednotné komunikace směrem ke všem relevantním cílovým skupinám se rozrůstá také tým produktového PR. Ten nyní vede Michal Prokeš, který v oblasti komunikace a marketingu působí od roku 2008. Pracoval například v komunikační agentuře Native PR, v České televizi a před nástupem na Novu řídil komunikaci Nadace České spořitelny.

Michal Prokeš

Marketing digitálních značek, zejména Voyo, Nova.cz, Novaplus.cz a Tn.cz., má nově na starosti Jakub Folauf s cílem posílit budování samostatného brandu Voyo, zlepšit vnímání všech značek Skupiny Nova a zefektivnit proces plánování kampaní. Právě i kampaně k novým formátům, a to nejen v digitálním prostředí, ale i v televizním vysílání, spadají k této neustále se rozvíjející roli. Jakub dříve vedl marketingové oddělení Zonky a podílel se třeba i na budování značky Jägermeister.

Jakub Folauf

Jakub Strýček, ředitel marketingového oddělení TV Nova na růst svého týmu říká: „Firma se neustále vyvíjí a mění, a to jde ruku v ruce i s proměňováním marketingového oddělení. Nové oblasti vyžadují nové experty. A jelikož každý tým je jenom tak dobrý, jako jsou jeho lidi, tak jsem rád, že jsem do svého týmu mohl vybrat ty nejlepší.“