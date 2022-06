Televize Nova a Voyo představují projekty hrané tvorby připravované pro sezony roku 2023 a dále. Diváci se mohou těšit například na výpravný Obchodní dům, zasazený do období těsně před druhou světovou válkou, příběh jedné skoro obyčejné rodiny podle scénáře Alice Nellis nebo seriál o tom, jak Martin Pechlát jako Táta v nesnázích zkouší znovu nalézt lásku navzdory třem dcerám, které se mu rozhodly nastěhovat zpět do života. Projekty z dílny Voyo Originál se v nejbližších sezonách rozšíří o minisérii Hojer, mapující případy legendy československé kriminalistiky Jiřího Markoviče, pokračování veleúspěšné série Iveta nebo špionážní thriller Extraktoři. Připravuje se také návrat legendární Kriminálky Anděl.

„Během posledních měsíců jsme se stali největším a nejdynamičtějším vývojovým centrem hrané tvorby v Česku. Připravujeme seriály nejrůznějších žánrů – od komediálních přes rodinné až po kriminálky – nebo minisérie na základě skutečných událostí. Projekty opatrnější i odvážnější. Spolupracujeme na nich s nejvýznamnějšími nezávislými producenty na trhu,“ říká Michal Reitler, ředitel vývoje obsahu Televize Nova a Voyo, a pokračuje: „Každý kreativní producent TV Nova a Voyo z nyní již kompletního interního týmu pracuje na vývoji nejméně dvou projektů, a to vedle svých projektů, které už jsou ve výrobě. A to číslo bude časem dále růst..“

Už příští rok plánuje TV Nova uvést na obrazovky výpravný dobový seriál s pracovním názvem Obchodní dům. Píše se rok 1939 a v Praze se otevírá nejmodernější obchodní dům v Evropě své doby. Osudy lidí s ním spjatých bude vyprávět nový seriál v režii Bisera A. Arichteva. Produkuje jej společnost Dramedy Productions, která mimo jiné stála za úspěšnou minisérií z dílny Voyo Originál Guru. Jaké to je, když se rodiče rozhodnou žít po svém a dát se po téměř čtyřicetiletém soužití rozvést, bude vyprávět komediální Mozaika.Za jejím scénářem stojí dvojnásobná držitelka Českého lva Alice Nellis a produkuje ji společnost Lucky Man Films Davida Ondříčka, který má na svém kontě hned šest Českých lvů. Téma střídavé péče zasahuje do života statisícům Čechů. V seriálu Jedna rodina svede dohromady péče o vlastní i vyženěné a vyvdané děti pět dospělých lidí. Seriálovou novinkou, které se diváci dočkají už letos na podzim, je Táta v nesnázích s Martinem Pechlátem v hlavní roli otce tří dospělých dcer, který se rozhodne konečně žít naplno a znovu najít lásku a štěstí. Kdyby to ale jeho dcery neviděly jinak…

Projekty vznikající pod značkou Voyo Originál se v příštím roce rozrostou o další žánrově pestré formáty. Šestidílná série Extraktoři slibuje špionážní thriller z prostředí civilní rozvědky v hlavní roli s Jakubem Štáfkem. Další z minisérií podle skutečných kriminálních případů bude Hojer. Vrátí se k případům bývalého šéfa pražské mordparty Jiřího Markoviče, který vyšetřoval ty nejhorší sadistické vrahy moderní československé historie. Své druhé řady se dočká veleúspěšná minisérie Iveta. Tentokrát budou tvůrci vyprávět příběh slavné zpěvačky v jejím „zlatém období“ – v devadesátých letech. V hlavní roli se opět objeví Anna Fialová. Dospívajícímu Adamovi se život převrátí naruby poté, co se jeho otec rozhodne pro nečekané oznámení. Seriál, který ukáže, že nezáleží na tom, v jaké rodině žijete, ale důležité je, že se máte všichni rádi, je s pracovním názvem Sex O´Clock vyvíjen také pod značkou Voyo Originál.

Na televizní obrazovku se novou řadou vrátí sehraná parta smíchovských kriminalistů. Kreativní producent David Musil, který stál u Kriminálky Anděl od samého počátku, připravuje novou řadu seriálu, který režíruje uznávaný Petr Bebjak. V hlavních rolích se po devíti letech vrátí David Švehlík nebo Marek Taclík.

Televize Nova a Voyo rozšiřují svou podoporu české kinematografie. Stojí například za jedním z nejočekávanějších filmových počinů Česka – Amerikánkou Viktora Tauše. „Amerikánka vychází ze skutečného příběhu dívky, kterou jsem poznal před více než dvaceti lety, v čase, kdy jsem žil jako bezdomovec. Vyprávěli jsme si své příběhy a fabulovali z nich příběhy fiktivní, které jsme po čase nedokázali rozlišit od pravdy,“ říká její tvůrce Viktor Tauš. Dalším z filmů, za nimiž stojí TV Nova, je snímek Muž, který stál v cestě, vyprávějící příběh lékaře a politika Františka Kriegla, hrdiny Pražského jara 1968, jenž byl v noci 21. srpna společně s pěti vedoucími představiteli strany a státu (Dubček, Černík, Smrkovský, Špaček a Šimon) zatčen a unesen do Moskvy.