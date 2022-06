Lineární vysílání je pořád nejžádanější platformou, shodli se experti na sedmnáctém ročníku konference Digimedia. Potvrdila se i rostoucí obliba odloženého sledování a streamovacích služeb, které mají na lokálním trhu ještě velký potenciál.

Hned v úvodu se Tereza Šimečková, ředitelka Nielsen Admosphere, ohlédla za dvěma covidovými roky a na číslech demonstrovala silnou pozici klasického lineárního vysílání, kterému Češi věnují stále něco kolem čtyř hodin denně. Potvrdila také, že se lidé naučili sledovat pořady z lineárního vysílání zpětně a domácnosti obecně značně vylepšily svůj přístup k moderním technologiím pro sledování videoobsahu.

Michaela Suráková, ředitelka mediálního zastupitelství Atmedia, uvedla, že zatímco aktuálně je 56 procent lidí ochotných platit za TV, do dvanácti měsíců by to mělo být 59 procent. V průměru za placené kanály dají Češi měsíčně 386 korun.

Diskutovalo se i o budoucnosti streamovacích služeb v českém kontextu. Podle Atmedia jsou Češi ochotni platit za 1,5 VOD služby. Přičemž 52 procent si je platí přímo a 12 procent přes operátora. Aktuálně za ně měsíčně utratí 205 korun. Placené video služby (SVOD) využívá podle dat Atmedia Indexu 40 procent internetové populace ve věku 15 až 69 let. Meziročně se jedná o nárůst o dvanáct procentních bodů.

Řešily se také „streamovací války“ a boj o pozornost českého diváka. Jakub Fulín z Nielsen Admosphere zahájil druhý blok pozitivní zprávou vycházející z aktuální studie společnosti (Video na internetu), že 54 procent lidí souhlasí, že je správné si za videoobsah platit, protože to podporuje tvůrce. Jako negativní informace pro SVOD služby zase vyznívá statistika, že 13 procent internetových uživatelů si platí videoobsah v důsledku pandemie. V dohledné době ale nejspíše přestanou.

Český obsah táhne

Sebevědomí nechybí lokální streamovací službě Voyo ze stáje CME. Pole šéfa digitálu CME Daniela Grunta je dobře, že do Česka přicházejí další a další služby. „Další značky trh edukují a jejich nástup pomůže rychlejšímu růstu. Novou konkurenci spíše pocítí nadnárodní hráči. O Voyo se nebojím. Do cenové války se nezapojíme,“ uvedl v narážce na to, že jak HBO Max, tak Disney+ při spuštění služeb nabídly relativně nízké měsíční poplatky.

Pochválil si také, že celkový čas strávený s jeho televizemi v Česku, čili Novou a platformou Voyo, neustále roste. „Sledování videoobsahu pořád ukrajuje větší podíl z volného času lidí. Můžeme se ptát, jestli je to dobře, ale je to tak,“ uvedl v odpovědi na to, zda se SVOD služba a lineární TV navzájem nekanibalizují.

Ředitel pro „broadcast“ Martin Cepek z Českých Radiokomunikací je přesvědčen, že lokální hráči mají v Česku větší šanci než ti nadnárodní. „Lokální divák je hodně specifický kvůli oblibě dabingu. Jsem přesvědčen, že český obsah je král a že všechny zahraniční streamovací společnosti nemohou porazit české vysílatele,“ je přesvědčen Cepek, který dříve pracoval například i pro HBO.

Své zastoupení měly na konferenci i dvě menší platformy, Dramox a Edisonline. Ani jedna z nich se nechystá své služby monetizovat s pomocí reklamy, jak o tom nyní uvažuje například Netflix. I Grunt tento model kategoricky odmítl. „Náš trh má pořád kam růst. Chápu, že Netflix na saturovaném americkém trhu nemá kam růst, a přistupuje k tomuto kroku, ale v Česku by to naší službě spíše uškodilo,“ řekl.

Nejvíce užívanými placenými videoslužbami jsou v Česku podle Nielsen Admosphere aktuálně Netflix (32 %), HBO Max (17 %) a Voyo (12 %).