Evropské telekomunikační úřady čelí tlaku mobilních operátorů, kteří by si rádi z televizního spektra „ukrojili“ pásmo 600 MHz. Odborná konference Digimedia 2021 bude zjišťovat, jak je na to připravena Česká republika.

Ještě jsme si ani pořádně nezvykli na změny spojené s druhou televizní digitalizací a přechodem na pozemní digitální televizní vysílání ve standardu DVB-T2 a stát už začíná pomalu řešit, zda přijde další přelaďování. Stále častěji se totiž mluví o zájmu mobilních operátorů o frekvenční pásmo 600 MHz, které většina evropských zemí včetně České republiky využívá pro televizní vysílání.

Toto pásmo je pro broadcasting garantované pouze do roku 2030 a regulační orgány jednotlivých států již nyní připravují podklady pro oficiální postoj k případnému uvolňování pásma 600 MHz, o kterém se bude hovořit již na světové radiokomunikační konferenci WRC 2023 a případně se o něm rozhodne na stejné konferenci o čtyři roky později.

Co by uvolnění pásma 600 MHz znamenalo pro Českou republiku? A jak by tento krok ovlivnil další rozvoj terestrického televizního vysílání? Jisté je, že kvůli zachování stávajících čtyř celoplošných sítí DVB-T2 s hlavními volně šířenými televizními programy by se musely měnit kmitočty některých sítí. Nejvíce by to postihlo multiplex 24 provozovaný společností Digital Broadcasting, který je postavený převážně na kmitočtech v pásmu 600 MHz. Jak se na tuto eventualitu připravuje sám operátor a jak Český telekomunikační úřad a potažmo ministerstvo průmyslu a obchodu, řeknou zainteresovaní odborníci na 16. ročníku konference Digimedia 2021.

Konference s uskuteční ve středu 22. září 2021 v Kongresovém sálu České televize v Praze na Kavčích horách. Kromě nejistých vyhlídek pásma 600 MHz se konference dotkne témat 5G sítí a jejich rozvoje v České republice, streamovacích služeb a jejich vlivu na využívání tradičních lineárních televizních kanálů a rozhlasové digitalizace včetně hodně diskutovaného rozhodnutí, že analogové FM pásmo by se v České republice nakonec nemělo vypínat. Podrobnosti o programu konference a registrační formulář pro účastníky naleznete na webu.