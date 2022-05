Agentura Symbio v posledních měsících prochází přerodem a rozrůstá se o několik nových lidí s letitými zkušenostmi v oboru. Mají posílit dva týmy, které se pod jednou střechou starají o smysluplnou komunikaci značek, od nápadu až po exekuci.

„Nechceme se tvářit, že jsme full-service agentura, ani že zvládáme kompletně celou zákaznickou zukušenost. Máme ale odvážné kreativní nápady a umíme je ukázat na těch správných touchpointech, aby každé setkání zákazníka se značkou byl zážitek. Nejen v digitálu, ale všude tam, kde to dává smysl,“ říká Robert Haas, spolumajitel agentury Symbio.

Roman Číhalík

Kreativní část po Michaele Pechanové nově řídí Roman Číhalík. Vrací se tak do agentury po delší době převážně přímé spolupráce se značkami. Předtím sbíral léta zkušenosti v Leo Burnett, Kaspen/Jung von Matt, VCCP, Nydrle, Zaraguze nebo Comtech_CAN a rukama mu prošly velké značky jako Pilsner Urquell, O2, Kooperativa, Nestlé, Unilever, Mercedes-Benz, Samsung, Madeta nebo Škoda Auto. Svou prací se zapsal na několika prestižních lokálních a zahraničních soutěžích i v předních světových magazínech Luerzers Archive nebo Shots. Aktivně působí také ve spolku Nelež, který se věnuje boji proti dezinformacím v online prostoru a s tím spojenou ochranou značek v jejich komerční komunikaci.

Vedle Číhalíka posílil kreativní tým Symbia taky senior copywriter Jan Lenkvík. Své textařské dovednosti rozvíjel v agentuře Ogilvy, kde vymýšlel kampaně pro klienty jako Tesco, Raiffeisenbank, Dr. Max, Lego nebo Calibra. Ideově i textařsky se podílel také na brandingu kancelářských prostor WPP na Bubenské.

Jan Lenkvík

S rostoucím kreativním týmem a portfoliem klientů přišly do Symbia i posily na pozici account manager. První z nich, Barbora Hudecová, působila v agentuře Triad advertising, kde měla na starost značku Pilsner Urquell. Na začátku své kariéry se zabývala převážně BTL komunikací, od roku 2014 ale zůstává věrná digitálu. Tomu se před Symbiem věnovala v agenturách Inspiro Solutions a později Bubble, kde vedla tým pro McDonalds Česko a Slovensko. Podílela se ale také na kampaních pro značky Plzeňský Prazdroj, Jameson, Škoda, OMV, Purina nebo Penny Market.

Druhá posila accountského týmu, Adam Veselý, byl posledních deset let v agentuře Garp Integrated, kde z juniorní pozice vyrostl až do funkce výkonného ředitele. Do Symbia tak přináší bohaté manažerské a obchodní zkušenosti získané během práce pro značky Mondelez, Molson Coors, Bel sýry, Jagermeister nebo Mattoni, z nichž některé do agentury sám přivedl. „Na práci Symbia jsem často narážel, když jsem zasedal v porotě IMC Czech Awards a vždy byla přihláška něčím výjimečná. Jsem rád, že se na té práci teď můžu podílet.” dodává Adam Veselý ke své nové pozici.

Barbora Hudecová

Se seniorními posilami v týmu se chce Symbio vedle integrované BX a CX zaměřit taky na strategii a smysluplnost komunikace, která je teď důležitější než kdy předtím. „Vyhledávat a propojovat mediální touchpointy offlinu i onlinu na základě reálných potřeb uživatelů dnes už nestačí. Firmy jsou stále častěji konfrontovány s aktuální kulturně – společensko – ekonomickou situací a jejich komunikace na tyto podněty musí flexibilně reagovat a čerpat z nich. Podobné projekty v Symbiu v minulosti již vznikaly a jsem rád, že na ně můžu navázat.“ uzavírá creative director Roman Číhalík.