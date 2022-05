Z aktuálních dat Mediaprojektu za 2. čtvrtletí 2021 až 1. čtvrtletí 2022 vyplývá, že celkový zásah tiskových médií za uvedené období dosáhl 83 procent populace ČR ve věku 12 až 79 let. Deníky a jejich suplementy čte 60 procent této populace a časopisy 76 procent.

Celková čtenost tisku na jedno vydání činí dlouhodobě 67 procent populace ve věku 12 až 79 let. Stejně stabilní data podle Unie vydavatelů vykazuje také čtenost deníků a příloh s podílem 38 procent a časopisů 58 procent.

V souvislosti s vývojem mezinárodní situace se ze všech skupin titulů zvýšila nejvíce čtenost celostátních zpravodajských týdeníků.

Skupina denního tisku si udržuje vysokou čtenost. Nejčtenějším celostátním deníkem byl Blesk (684 tis. čtenářů na vydání). Druhým nejčtenějším deníkem byl MF Dnes (439 tis. čtenářů) a na třetím místě deník Sport (189 tis. čtenářů).

Celkem 428 tis. čtenářů na vydání dosáhl Deník – síť regionálních titulů vydavatelství Vltava Labe Media.

Mezi přílohami deníků je nejčtenější Blesk magazín TV (aktuálně 867 tis. čtenářů) a druhý nejčtenější TV magazín se 770 tis. čtenářů.

Čtenost = čtenost na vydání

PN = průměrný prodaný náklad v kusech

Změny ve výzkumu

Letos byla podle Unie vydavatelů zahájena nová etapa výzkumu, která s sebou přináší „největší inovace v metodice za posledních 15 let jeho realizace“.

Podle Unive výzkum prošel celou řadou změn, kterými reaguje na vývoj na mediálním trhu a na celospolečenské trendy. Pandemie koronaviru ztížila možnost dotazování respondentů metodou CAPI F2F (CAPI Face to Face), na což výzkum reagoval rozšířením o online dotazovací metody. Distančním dotazováním se výrazně zvyšuje ochota respondentů účastnit se výzkumu. Stávající metoda CAPI F2F byla z důvodu zachování stability výsledků zachována pro 60 procent dotazovaného vzorku. Metodu online dotazování CAWI, která již dříve byla součástí výzkumu, byla zachována v poměru 15 procent.

Nově se standardní součástí dotazování stala také metoda dotazování CAPI S2S (CAPI Screen to Screen), kdy dotazování probíhá prostřednictvím respondentem zvolené komunikační platfromy, mezi které patří aplikace Zoom, MS Teams, Skype, Google Hangout nebo dalších online nástroje.

Úplnou novinkou je metoda CATI – telefonický screening části vzorku respondentů v rozsahu 15 procent. Takto získaná data jsou metodou datové fúze implementována do celkového vzorku provedených dotazovacích rozhovorů. Jedná se o metodu, která u části vzorku respondentů nahrazuje stávající osobní dotazování. Data získaná touto metodou jsou za pomocí matematicko-statistického modelování propojena s daty o čtenářském chování osob, jejichž sociodemografické charakteristiky odpovídají struktuře čtenářů konkrétního deníku nebo časopisu.

Kvalita kontaktu

Mezi další změny patří například roční kumulace dat pro výstupy v rozsahu 12 500 respondentů. (Počet respondentů byl v rámci předchozí metody celkem 25 000 za rok s tím, že klouzavá data za polovinu roku představovala vždy dotazovací vzorek minimálně 12 500 respondentů.) Další postupně realizovanou novinkou je sledování frekvence kontaktu čtenářů se čtenými tituly, která je zejména u titulů s delší periodicitou vícenásobná. V rámci dotazníku se výzkumníci zaměřují i na kvalitu tohoto kontaktu.

„Pro redakční práci i plánování reklamy dostává trh mnohem kvalitnější data. Media projekt vstoupil do roku 2022 v inovované podobě a s metodikou obohacenou o implementaci telefonického dotazování a o datové fúze. Jde o velmi současný, progresivní a moderní proces, který nahrazuje běžné dotazování respondentů, které by bylo jinak obtížné nebo přímo nemožné dotázat a přitom jsou důležitými čtenáři tisku. Za pomoci matematicko-statistického modelu je čtení titulu přiřazeno i těm, jejichž demografické a sociální charakteristiky odpovídají čtenářské obci příslušného časopisu nebo deníku. Tím je celková čtenost mnoha titulů v portfoliu Media projektu zpřesněna a jejich struktura může být detailněji a lépe analyzována,“ uvedl výkonný ředitel Unie vydavatelů Václav Mach.

„Myslím, že ve srovnání s tím, jak to bylo doteď, se jedná o úpadek. Vzorek respondentů se zmenší na polovinu, aby se snížily náklady. Stal se z toho paskvil, protože vydavatelé zvolili nejjednodušší řešení, aby ušetřili. Pro srovnání, zatímco peoplemeterové měření vyjde na nějakých 100 mil. ročně, Media projekt stojí zhruba 19 mil. korun, nově 11,5 mil. korun, takže si myslím, že vydavatele, kteří to platí, to moc nevytrhne, ale utrpí tím celý mediatyp,“ sdělil MAM už před časem zdroj z trhu, který si nepřál být citován.