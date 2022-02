Media projekt, který je letitou „jednotnou měnou“ pro české vydavatele a mediální plannery, dozná v novém smluvním období na roky 2022–2026 změn. Metodika se podle výzkumníků a Unie vydavatelů měnila průběžně. Nyní nicméně dochází i ke zlevnění projektu. Někteří experti z trhu se obávají, že se tím dává všanc reputace celého mediatypu.

Podle Unie vydavatelů se v loňském roce ještě měřilo podle stávající smlouvy. Počet respondentů byl celkem 25 000 za rok s tím, že klouzavá data za polovinu roku představovala vždy dotazovací vzorek minimálně 12 500 respondentů. „Předchozí smlouva na realizaci výzkumu pouze doznala dílčích změn, které se projeví zejména v poměru nově zařazených distančních dotazovacích metod. Dotazovat se bude formou CAPI F2F, CAPI online, asistované CAPI online, CAWI a CATI s DT. Změna se aplikuje až pro nadcházející pětileté období nové smlouvy a budoucí poměr jednotlivých dotazovacích metod a velikost dotazovaného vzorku se bude měnit postupně. Pro část vzorku se začne nově dotazovat také metodou CATI s datovou fúzí, ale to je spíše otázka k metodice měření budoucích výsledků, tedy až někdy za rok,“ sdělil MAM Václav Mach, výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Výši celkové investice do Media projektu omítl Mach komentovat s tím, že se jedná o důvěrné obchodní informace. „Náklady na realizaci výzkumu, které hradí společně vydavatelé a mediální agentury, jež jsou zadavateli výzkumu, se podařilo dohodnutím nové smlouvy snížit při zachování stávající kvality všech měřených výstupů. Zároveň se tím zadavatelům umožní realizace nových investic do rozšíření výzkumu a to o data, která by se měla zabývat také dotazováním na kvalitu čtení a na frekvenci kontaktu čtenáře s konkrétním tiskovým titulem,“ je přesvědčen Mach. Nová smlouva Media projektu je na období 2022 – 2026. Podle Macha se díky ní podařilo zajistit dlouhodobé pokračování realizace výzkumu, který dodává na trh potřebná kvalitní „one currency“ mediální data, která lze využívat pro efektivní plánování mediálních kampaní.

Hledání úspor

„Myslím, že ve srovnání s tím, jak to bylo doteď, se jedná o úpadek. Vzorek respondentů se zmenší na polovinu, aby se snížily náklady. Stal se z toho paskvil, protože vydavatelé zvolili nejjednodušší řešení, aby ušetřili. Pro srovnání, zatímco peoplemeterové měření vyjde na nějakých 100 mil. ročně, Media projekt stojí zhruba 19 mil. korun, nově 11,5 mil. korun, takže si myslím, že vydavatele, kteří to platí, to moc nevytrhne, ale utrpí tím celý mediatyp,“ říká zdroj z trhu.

Mediální domy, které se na Media projektu podílejí, MAM převážně odkazují na Unii vydavatelů. Učinilo tak například Czech News Center nebo Mafra.

Výzkum Media projekt od roku 2013 zajišťují agentury Median a STEM/MARK. jeho zadavateli jsou Unie vydavatelů a Asociace mediálních agentur (ASMEA). Od roku 2018 probíhá nová fáze realizace výzkumu se stejnými agenturami. Hlavním rozdílem je postupný přechod na dotazování prostřednictvím metody CAWI. Data jsou prezentována účastníkům projektu dvakrát ročně, v únoru a v srpnu.

Jak píše Unie vydavatelů na svém webu, od 1. ledna 2006 výzkum využívá CAPI metodu (dotazování pomocí notebooků) a od tohoto data výzkum sleduje pouze tiskové tituly. Pro identifikaci titulů se kromě psaných názvů používají i jejich barevná loga. Tituly a jejich loga jsou zobrazovány čtyři na obrazovce a respondent se povinně vyjadřuje ke každému titulu, zda jej četl. Od roku 2019 probíhá dotazování 15 procent vzorku respondentů metodou CAWI (Computer Assisted Web Interviewing). Media projekt založen na deklaraci konzumentů tisku, v čemž někteří spatřují problematický bod.

Experti upozorňují, že kromě Media projektu je na trhu i jiný nástroj, výzkum MML-TGI, který se zabývá i mediálním chováním Čechů. Jeho realizátorem je na českém trhu rovněž agentura Median.

Stanovisko Medianu a dalších vydavatelů aktuálně zjišťujeme.