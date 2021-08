Výpadek vydavatelů v důsledku covidu už se daří pomalu dohánět. Vzpamatovala se i inzerce. Stále vycházejí nové tituly. Na trh teď přibyl například Týdeník Forum.

Mnozí už deníkům a časopisům předpovídali chmurný sesun do propadliště dějin. Jenže poslední měsíce se vrší důkazy, že toto médium ještě neřeklo, nebo spíše nenapsalo, své poslední slovo. Vznikají nové projekty a tištěné tituly. Zejména časopisům se dařilo i během covidových měsíců. Magazíny o bydlení, hobby a cestování pomohly lidem překonat tíživé měsíce.

Nových titulů zatím podle První novinové společnosti (PNS), jednoho z největších distributorů tisku v Česku, vzniklo méně, než loni, ale rok ještě není u konce. Konkrétně se jedná o 225 nových titulů, zatímco v loňském celém roce jich bylo celkem 253.

„V období různých omezení spojených s covidovou pandemií vydavatelé velmi rychle reagovali na poptávku, která vznikla souvislosti s uzavřenými školami, home office a dalšími omezeními. Vznikaly tak nejen nové tituly hlavně v segmentech pro děti a mládež a křížovky a hlavolamy, ale zvyšoval se i náklad u těch stávajících. Naopak pokračoval pokles vydání u jednorázových publikací (speciálů), u kterých vydavatelé předpokládali nižší poptávku,“ říká Ondřej Vaňha, místopředseda představenstva PNS.

Zjevný je i pokles prodejů deníků. Pokračoval i v letošním prvním pololetí, byť s výrazně nižším tempem, než tomu bylo v prvním pololetí roku 2020, které bylo nejvíce ovlivněno dopadem pandemie. „V případě časopisů ale v prvním pololetí letošního roku zaznamenala více než třetina titulů zařazených do systému ABC ČR nárůst svých prodejů, v případě poloviny z tohoto počtu to byl nárůst dokonce dvojciferný. Přitom pokles prodeje všech ověřovaných časopisů v prvním pololetí roku 2021 byl jen o necelá tři procenta nižší, než v roce 2020,“ napsal Václav Mach výkonný ředitel Unie vydavatelů.

Inzerenti se vracejí

Pozitivních zpráv by se podle něj našla řada. Například periodické tituly, které měly za sebou dlouholetou tradici a se zánikem konkrétního vydavatele hrozilo jejich zastavení, se vracejí na scénu a znovu nacházejí své čtenáře. „Jedná se o znovuobnovený Mladý svět, titul pro děti Puntík nebo třeba ekonomický týdeník Euro,“ uvedl Mach.

Podle něj je podstatné především to, že pro zadavatele inzertních kampaní představuje tiskový mediatyp efektivní způsob oslovení čtenářů různých cílových skupina a reklamní sdělení posilované tiskovou inzercí vytváří pozitivní vnímání značky, což je oproti jiným mediatypům zcela zásadní rozdíl ve vnímání inzertního dopadu. „Bohužel toto měření kampaní není zcela triviální a proto některé výkonnostní kampaně se zaměřují na online inzerci, která však často působí zcela opačně, než bylo zadavatelem kampaně zamýšleno,“ je přesvědčen Mach.

A pravdou je, že navzdory černým předpovědím, investice do printu v posledních šesti měsících vzrostly. Podle údajů agentury Nielsen Admosphere v prvním pololetí roku 2021 vzrostly nejvíce inzertní příjmy deníků a jejich suplementů, a to o 12,2 procenta. Inzertní příjmy časopisů se zvýšily o 9,4 procenta, a jsou tak na druhém místě. Celkem vzrostly inzertní příjmy tisku v prvním pololetí roku 2021 meziročně téměř o 11 procent a tisk tak směřuje k vyrovnání výpadku způsobeného krizí na reklamním trhu po vypuknutí covidu. Celkový pokles příjmů vydavatelů v oblasti tiskových médií vyvolaný pandemií a vládními opatřeními přijatými k jejímu překonání v minulém roce v oblasti inzerce a prodeje tištěných titulů vyčíslila unie v rozmezí 2 až 2,2 miliardy korun.

Továrna na novinky

Z pohledu jednotlivých vydavatelství se letos i loni činili například v A 11. Za zásadní považují pokrytí republiky lokálními novinami Náš Region, které nyní vycházejí v desítkách mutací a jsou distribuovány zdarma. „Díky spolupráci s Českou poštou, úřady práce, pražským dopravním podnikem a prodejnami Coop nebo Eso Market jsme navíc získali exkluzivní distribuční místa a navýšili počty našich stojanů na více než 5000 kusů,“ napsal Jan Kulich, ředitel strategického rozvoje a marketingu v A 11.

Mezi zcela nové projekty vydavatelství patří B2B časopisy Eko Česko a Transport Journal, společenský týdeník Mladý svět, hobby magazín Kutilství, dětské časopisy Špuntíci, Hrátky a Špuntíci v Coloseu a křížovkářské časopisy Sorry křížovky, Mladý svět Křížovky a Náš Region Křížovky. Mezi novinky z přelomu roku lze ještě zařadit ročenky Premium

Guide a magazín o byznysu a advokacii Lawyers & Business.

„Rozšířili jsme ročenky Premium Guide na témata Medical, Investice či Minipivovary nebo eSport. Díky úspěchu našich prémiových titulů plánujeme na přelom září a října další prémiový magazín. Dlouhodobě sledujeme trendy nejen v České republice, ale i v zahraničí a neváháme se jimi inspirovat. Každý nový projekt, do kterého se pouštíme, nám musí dávat ekonomicky smysl,“ dodává Kulich s tím, že Mladý svět vydavatelství spustilo v nelehké době druhé vlny pandemie, což se promítlo na prodejích i příjmech z inzerce.

„Ekonomika titulu je příznivě ovlivněna samostatnými speciály a přílohami, které plánujeme na podzim rozšířit. Prodeje se pak chystáme podpořit marketingem v místě prodeje a online a rozhlasovou kampaní. Situace na trhu není jednoduchá, ale díky širokému portfoliu produktů se nám daří. Pomáhají nám hlavně regiony, B2B a prémiový segment,“ shrnuje Kulich.

Z měsíčníku týdeník

V druhé polovině srpna startuje Týdeník Forum, který navazuje na měsíčník Revue Forum vydavatelství Forum 24. Chce „napravit smutnou skutečnost“, že na českém novinovém trhu nevycházejí v současné době žádné opoziční noviny, které by podporovaly prozápadní směřování Česka, demokratickou opozici a čelily „současné převaze oligarchických

médií“.

„Printový obsah je pro nás formou prémiového obsahu, který se nám daří monetizovat. Náš měsíčník Revue Forum byl v zisku. I při prodeji zhruba pěti tisíc kusů. Proto nám dává smysl za podmínek nákladové úspornosti vydávat týdeník. Znamená to možnost vyššího dosahu a vyšších výnosů,“ uvedl Pavel Šafr, který stojí v čele vydavatelství Forum 24,

s tím, že základní podmínkou je nezavírat nic na webu za platební bránu, protože zde lidé titul podporují ve sbírce právě za to, že vydavatelství šíří obsah k širokému publiku čtenářů.

Zájem ze strany inzerentů prý již zaznamenává. Podle něj ale nelze předpokládat, že u nového a politicky zaměřeného (a navíc také odvážného) titulu budou výnosy z inzerce rozhodující, spíše doplňkové. „Zlatá doba tisku je jistě pryč, ale ta stříbrná také nemusí být úplně špatná. Věříme, že obsah rozhoduje. Samozřejmě zde máme situaci velmi náročnou

vzhledem k tomu, jak se proměňují nákupní návyky lidí ve společnosti, k čemuž naposledy přispěl i covid. Dáváme proto vedle důrazu na přednostní vystavení na prodejních místech také důraz na ABO marketing,“ shrnuje Šafr.

Týdeník Forum pracuje se sloganem „Vracíme Čechům noviny“. Jeho přípravu podpořil Nadační fond nezávislé žurnalistiky (NFNZ), a to grantem ve výši 2,5 milionu korun, další milion vydavatelství vybralo od příznivců.

Staronoví dravci

Oživení na printovém trhu pozoruje i Tomáš Tkačík, CEO Business Media CZ. „Mohu trend potvrdit i za naše vydavatelství. Začali jsme ho pozorovat už během první a druhé vlny pandemie v loňském roce. Lidé neměli možnost

cestovat, chodit do restaurací nebo za zábavou a více času trávili doma. Projevilo se to na větším zájmu o časopisy, hlavně v oblasti předplatného. Tam se nám meziročně podařilo navýšit počet předplatitelů u jednotlivých titulů o 5 až 20 procent. A to bez započítání akvizice čtenářů z motoristických titulů, které jsme koupili od vydavatelství Mladá Fronta. S nimi je to u magazínu Automobil nárůst o 100 procent až na dnešních téměř sedm tisíc,“ říká Tkačík.

Dodává, že pozitivní trend byl také u inzertních klientů, hlavně v segmentu bydlení a automotive. Proto se ve druhé polovině loňského roku vydavatelství téměř podařilo dohnat ztrátu z první covidové vlny na jaře. „Růstová čísla máme také v letošním roce, což je hlavně dáno mimořádnou poptávkou na bytovém trhu a rekordními tržbami klientů ve stavebním segmentu,“ doplňuje Tkačík.

Mezi tituly Business Media CZ patří například Bydlení nebo Automobil. Znovuvzkříšení se v březnu dočkal také týdeník Euro. Ten pod křídly vydavatelství New Look Media zatím vycházel jako čtrnáctideník, to se ale od září změní a bude opět týdeníkem. V rámci New Look Media vychází také nově titul Panenka se španělskou licencí.

První číslo vyšlo jako příloha týdeníku Euro. Letos vyjde ještě na přelomu léta a podzimu, od příštího roku najede na čtvrtletní periodicitu. V rámci New Look Media také budou vycházet speciály Amazing Places, které ze zaniklé Mladé fronty přešly do A 11 a nyní zakotvily v New Look Media.