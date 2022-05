Nový ESG Rating otevírá českým firmám možnost zjistit, jak jsou na tom se svou odpovědností. Náskok mají zatím velcí hráči. I to se ukázalo v diskusi na půdě VŠE minulý týden.

Jen mizivý zlomek Čechů ví, co znamená zkratka ESG. O zkratce slov Environment, Social a Governance, tedy hodnot, které jsou zásadní pro udržitelný rozvoj firem, organizací a celé společnosti, slyšela zhruba pětina české populace. Vyplývá to z nejnovějšího průzkumu agentury Ipsos pro Asociaci společenské odpovědnosti.

Mezi firmami je povědomí o ESG o něco lepší. Pojem ESG znají tři čtvrtiny, jako důležité téma ESG označila necelá polovina firem. A pouze čtvrtina z nich má konkrétní plány, jak dosáhnout třeba uhlíkové neutrality. Povědomí o významu a důležitosti ESG u veřejnosti i u firem má zlepšit i nově vznikající ESG Rating.

Ten komplexně zhodnotí, které tuzemské firmy o svém dopadu na životní prostředí skutečně přemýšlejí. Pro Asociaci společenské odpovědnosti žebříček připravuje vysokoškolský program CEMS z Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE).

„Naším společným cílem je usnadnit organizacím implementaci jednotlivých kritérií ESG do jejich strategií. Edukovat českou společnost ve všech oblastech, kterých se nefinanční reportování dotýká, a zároveň ji seznámit s příklady dobré praxe firem, které se udržitelnosti aktivně věnují,“ říká Lucie Mádlová, zakladatelka a ředitelka Asociace společenské odpovědnosti.

Přihlašování do žebříčku potrvá do konce června. ESG Rating je letos novou kategorií udržitelných Cen SDGs, které Asociace společenské odpovědnosti pořádá letos pošesté.

Ptají se i uchazeči

Asociace společenské odpovědnosti společně se zástupci CEMS nový ESG Rating představila minulý týden na půdě VŠE. Ladislav Tyll, ředitel CEMS, hned v úvodu připomněl, že ESG navazuje na už dříve známé přístupy, jako například „sdílené hodnoty“ či CSR, nicméně je prvním konceptem, který dokáže společnostem ukázat i byznysové benefity transparentnosti a realizovaných změn, které zahrnují všechny tři aspekty ESG. Připomněl také, že i při výběru zaměstnání absolventi čím dál častěji hodnotí firmy optikou ESG, především z pohledu sociálních faktorů. „Odpovědi na otázky uchazečů právě mnohdy spadají do problematiky ESG, takže je minimálně dobré je za vaši firmu znát,“ podotknul Tyll.

Podle Ivana Balogha z CEMS v rámci tvorby metodiky ESG Ratingu tým sondoval i stav u stovky nejsilnějších českých firem. „Ti největší z největších jsou v problematice ESG výrazně vpředu. Profitabilní firmy mají tendenci mít konkrétnější reporting, nejvíce je to patrné u telekomunikačních a energetických firem, které zajímá dlouhodobější výhled,“ uvedl Balogh. Doplnil, že ESG Rating bude zohledňovat i trochu opomíjenou problematiku „Governance“, čili řízení procesů ve firmě a to, jak manažeři například zodpovídají za provádění a implementaci změn v oblasti udržitelnosti. Účast v Ratingu všichni přítomní spíkři popsali jako unikátní možnost zjistit, jak si firma stojí, a srovnat se i s konkurencí.

Novinky v legislativě

David Janků, konzultant ze sdružení právníků Frank Bold, jehož zástupci jsou součástí EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group), která připravuje nové návrhy standardů pro reporting udržitelnosti, seznámil účastníky semináře s právními novinkami v oblasti ESG. Připomněl, že aktuálně pokračuje trialog mezi Radou EU, Evropským parlamentem a Evropskou komisí o směrnici o reportingu o udržitelnosti (CSRD), která rozšiřuje stávající směrnici o nefinančním reportingu.

S jejím přijetím se počítá ještě letos. Následně dostane Česko a ostatní členské státy 18 měsíců na transpozici směrnice do českých zákonů. Nefinanční výsledky by nově měly reportovat všechny veřejně obchodovatelné firmy a všechny ostatní firmy nad 250 zaměstnanců s obratem nejméně 40 milionů eur nebo s aktivy přesahujícími 20 milionů eur — včetně těch, které nejsou veřejně obchodovatelné. Původně se počítalo s účinností směrnice od roku 2023. Firmy by tedy reportovaly ESG data ve svých výročních zprávách za rok 2023. Nyní se však jedná o posunutí povinnosti na rok 2024. Samotné standardy pro různé sektory průmyslu se stále konzultují a firmy a veřejnost se k nim mohou vyslovit ještě do 8. srpna letošního roku.

Součást byznysu

V rámci panelové diskuze, na které hovořili Alice Machová, vedoucí partnerka udržitelného rozvoje EY Česká republika, Kateřina Bohuslavová, šéfka udržitelnosti Skupiny ČEZ, a Tomáš Mejzlík, ředitel Mejzlík Propellers, menší firmy, která vyrábí vrtule na drony, se řešilo, jak moc se nefinanční reporting vyplatí a komu.

Jasno má přitom Skupina ČEZ. Podle Kateřiny Bohuslavové je ESG s ohledem na charakter podnikání ČEZu přímo zabudováno do obchodní strategie firmy a není vnímáno jako extra výdaj, spíše investice. Zároveň podotkla, že ČEZ musí být o krok před samotnou legislativou. „Více než legislativa nás motivuje přístup bank a pojišťoven. Týká se to například situace, kdy řešíme úvěr nebo dluhopisy navázané na udržitelnost a podmínky, které musíme plnit. Protože pokud bychom je neplnili, tak by nám hrozila finanční penalizace nebo by nám zvedli úrok,“ vysvětlila Bohuslavová.

Celý článek si můžete přečíst v aktuálním čísle MAM.