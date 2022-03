Velmi si ceníme pomoci Evropy, je ale životně důležité přesvědčit vlády a NATO, aby zavedly bezletovou zónu nad Ukrajinou, apeluje reklamní průmysl země.

Výzvu ukrajinského reklamního průmyslu a všech Ukrajinců, kteří se stali obětí války, zaslala MAM Tetiana Yurchenko, ředitelka komunikace ukrajinské Dentsu.

„Ukrajinci jsou vděční za pomoc od mnoha Evropanů, kteří nabízejí pomoc, otevírají své domovy a podporují celou zemi, velmi si toho ceníme. Je ale jedna životně důležitá věc, kterou mohou evropská média a byznys udělat nejen pro pomoc Ukrajiny, ale celého světa,“ píše Yurchenko.

„Musíme přesvědčit NATO aby nad Ukrajinou zavedlo bezletovou zónu. Potřebujeme vaši pomoc. Můžete být silným hlasem, který evropským vládám řekne: Zavřete oblohu nad Ukrajinou pro ruské letectvo. Zaveďte bezletovou zónu nad Ukrajinou. Zachraňte celou Evropu,“ říká za celý reklamní průmysl.

Ve výzvě Yurchenko připomíná bombardování ukrajinských měst ruskými silami, které zabily tisíce civilistů včetně dětí, způsobily odchod více než milionu uprchlíků a bombardovaly dokonce i ukrajinské jaderné elektrárny, včetně té největší v Evropě – Energodar. Ta je podle zpráv z Ukrajiny aktuálně pod kontrolou ruských vojáků a mezinárodní asociace IATA vyjádřila vážné obavy z aktuální situace. Podle ní je postup vojáků v rozporu s mezinárodními bezpečnostními protokoly.

Tetiana Yurchenko, Dentsu Ukraine



„Kdyby elektrárna nevydržela, hrozila by Evropě smrtelná kontaminace radiací osmkrát silnější než při Černobylské katastrofě. Ukrajinu by opustilo přes deset milionů lidí směřujících do Evropy. Kvůli nedostatku obilí by hrozil světový hlad a revoluce v afrických zemích, které jsou na obilí závislé. Do Evropy by pak proudilo přes sto milionů uprchlíků z Afriky. Evropa by přišla o stabilitu,“ dodává černý scénář výzva reklamního průmyslu.

Výzva koluje prakticky od začátku invaze Putinových vojsk na Ukrajinu i v podobě jednoduchých vizuálů po internetu a sociálních sítích. K akci vyzývá nejen oficiální profil Ukrajiny na Twitteru, ale i ukrajinská rapperka Alyona Alyona a mnoho dalších.