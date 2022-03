Sdružení AKA, ASMEA a Česko.Digital vyzývají agentury i zadavatele, aby přispěli na nákup prosotoru pro kampaň na sociálních sítích.

Jednou z klíčových aktivit, na něž se aktuálně soustředí společný projekt Asociace komunikačních agentur (AKA) a Česko.Digital, je kampaň na sociálních sítích. „Soci­ální sítě jsou zásadní, protože se z nich, po zablokování dezinformačních serverů, stane hlavní bojiště hybridní války,“ uvedl pro MAM Jan Binar, prezident AKA.

Jan Binar, Asociace komunikačních agentur

Cílem kampaně bude průběžně šířit relevantní, pravdivé informace o krizi a informovat širokou veřejnost o konkrétních způsobech pomoci.



Aby byla kampaň účinná, je potřeba vést ji dlouhodobě po dobu alespoň tří měsíců. „Musíme získat rozpočet v rozmezí 300 až 400 tisíc korun, aby se mohly příspěvky podporovat a efektivně směrovat na vybrané cílové skupiny. Každých 10 tisíc korun se počítá,“ vysvětluje Binar.

Veškeré aktivity provádějí účastníci iniciativy z vlastního přesvědčení a bez nároku na honorář. „Kampaň na sociálních sítích však bez podpory a pouze z vlastních zdrojů financovat nezvládneme, potřebujeme pomoc. Jen skrze vaši podporu se nám podaří pomoci Ukrajině v boji s invazí Ruska. Jen s vaší finanční pomocí zvládneme nasměrovat solidaritu české veřejnosti tam, kde to bude vždy aktuálně potřeba nejvíc,“ vyzývá k účasti Jan Binar.



Komunikaci k ukrajinské krizi na sociálních sítích je naplánována pro Twitter, Facebook a Instagram. Prozatímní redakční plán počítá se třemi komunikačními linkami:

1) Jak efektivně pomáhat: odkazy na formy pomoci, vysvětlování, na jaké účely pomoc jde

2) Proč pomáhat: důvody, proč je potřeba Ukrajině pomáhat, akcent na to, že je třeba pomoci okamžitě

3) Co se právě na Ukrajině děje: vysvětlování aktuální situace, sdílení ověřených příspěvků a videí.

Mediální prostor pro kampaně, například v televizi, už věnovali například Dr.Max, Mastercard, IKEA, Asahi Breweries (Plzeňský Prazdroj), Tchibo, mBank, Škoda a další se přidávají.