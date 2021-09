Lidl navazuje na kampaň Nejvyšší kvalita od českých dodavatelů. Celkem v pěti týdnech se zákazníci seznámí s pěti dodavateli, kteří s řetězcem dlouhodobě spolupracují. Celou kampaní bude provádět Marek Vašut, který zákazníkům zprostředkuje výlet přímo do výrobních závodů.

V uplynulých kampaních se zájemci mimo jiné seznámili s Pekárnou a cukrárnou Hořovice, odkud pochází například máslová vánočka, výrobou Paloučku v podání Jaroměřické pekárny i s dodavatelem ovoce a zeleniny v zastoupení RBQ sadů. S exkurzí do výrobních závodů mohou zájemci počítat i v letošní kampani.

Již v pondělí 27. září se představí společnost Zeltr, která do Lidlu dodává ledový salát. Ten je sklízen ručně, v prodejnách je dostupný již druhý den od sklizně. V následujících týdnech pak naváže pokračování v podobě představení dalších čtyř vybraných dodavatelů, kdy se zákazníci dozví například to, jak se vyrábí zmrzlina. Celkem tak Marek Vašut navštíví pět českých dodavatelů, kteří do 278 prodejen Lidlu dodávají výrobky privátních značek či ovoce a zeleninu. V každém díle přiblíží dodavatelé svou spolupráci s Lidlem a přidají i zajímavost ohledně svých výrobků.

Kampaň bude probíhat souběžně na více kanálech. Konkrétní produkty společně s fotografií představitele výrobního závodu budou prezentovány v letáku. Videa natočená přímo ve výrobním závodě budou ke zhlédnutí na webu a na sociálních sítích Facebook a YouTube Lidlu. Po dobu kampaně poběží také speciální spoty v TV.

Dodavatele také v rámci kampaně navštívil herec Marek Vašut, který v Lidlu představuje také další kampaně. Je tváří exkluzivních vín nabízených v rámci tematických akcí, spolu s Ester Ledeckou představil také nabídku zimního oblečení.

S dodavateli Lidl navazuje dlouhodobou spolupráci, kterou sami dodavatelé oceňují. Prostřednictvím Lidlu mají také možnost vyvážet do dalších zemí. Každým rokem jsou přitom české výrobky v zahraničí stále populárnější. S Lidlem v roce 2020 vyvezlo své potraviny a drogistické zboží celkem 185 výrobců do 28 zemí Evropy a USA, a to za téměř 9,7 miliardy korun. To představuje meziroční nárůst o více než 14 procent (oproti loňskému výsledku v hodnotě 8,5 miliardy). Z hlediska finančního objemu českého vývozu prostřednictvím Lidlu byl tak rok 2020 rekordní.

Společnost Lidl rovněž podporuje i lokální výrobce potravin například v rámci akce Ochutnejte to nejlepší z regionů, kde se představili právě regionální dodavatelé s nabídkou lokálních výrobků. V prodejnách Lidlu v jednotlivých regionech naleznou také od minulého roku zákazníci stálý sortiment piv od místních výrobců.