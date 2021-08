Vydavatelství Economia nebude dále přijímat inzertní objednávky od společnosti Médea Jaromíra Soukupa. Je prvním vydavatelským domem, který se rozhodl k tomuto kroku, přestože Médea dluží napříč trhem.

„S Médeou máme dlouho velmi korektní vztahy. Ale naše expozice se nyní pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů korun. Byť poslední schůzka s panem Soukupem, který je nově opět CEO, proběhla korektně, dokud pohledávky nebudou uhrazeny, nebudeme už riziko navyšovat,“ sdělila MAM Zuzana Řezníčková, předsedkyně představenstva Economia s tím, že v pátek vydavatelství Soukupovi skutečnost oznámilo. Jeho reakce se zatím nedostavila.

Řezníčková zdůraznila, že ke kroku přistupují i s vědomím toho, že mohou přijít o objednávky některých zadavatelů, ale prioritou vydavatelství je chovat se jako řádný hospodář.

„Obchodní jednání zásadně nekomentuji. Obecně lze říci, že od vydavatelů požadujeme obchodní podmínky, které jsou pro naše klienty přijatelné. Pokud nedojde k dohodě, je právo agentury in vydavatelství neuzavírat smlouvy. Uvidíme v příštích týdnech, kam se jednání posunou,“ sdělil Soukup MAM prostřednictvím SMS.

Soukup je po odchodu zástupců společnosti Rainbow Wisdom Investments Limited, která mu prodala svůj podíl, opět předsedou představenstva a CEO společnosti Médea.

Vít Nantl, CEO vydavatelství Vltava Labe Media uvedl, že je zatím (po posledních změnách v Médee) předčasné vyvozovat závěry. „Rozhodně nejsme v situaci, že bychom z toho nespali. Nemá cenu teď komentovat jejich finanční inženýring, spíše mě zajímá jejich byznysový plán,“ uvedl Nantl s tím, že VLM určitě čekají se Soukupem v dohledné době jednání.

Ani Jiří Bareš, ředitel inzerce společnosti Borgis, vydavatele deníku Právo, zatím nechystá vůči Médee radikální kroky. „Situace už trvá hrozně dlouho. Vždy se nám dařilo ten dluh stáhnout, byli jsme už i v horší situaci, než jsme nyní. Samozřejmě budeme čím dál více obezřetní a některé zakázky už jsme začali raději řešit přímo s klienty,“ připustil.

Únorové trable

Z důvodu nezaplacené faktury ve výši zhruba šestnáct tisíc korun a na návrh Lipian Trade (pohledávka byla postoupena hudebním nakladatelstvím Muzikus) se letos v únoru proti společnosti Médea rozjelo insolvenční řízení.

„Za normálních okolností by to Soukup tak dlouho neustál. Upřímně nechápu, jak to mohlo tak dlouho vydržet. Zdá se, že se všichni báli jít s ním do otevřeného střetu, protože bylo jasné, že má politické spojence. Navíc dlouhou dobu se mu dařilo věřitele chlácholit tím, že občas něco zaplatil,“ řekl tehdy MAM zdroj z mediálního trhu, který si nepřál být citován.

Městský soud v Praze nakonec insolvenční návrh na agenturu Médea v dubnu zamítl. Insolvenční navrhovatel podle něj nedoložil, že má vůči dlužníkovi splatnou neuhrazenou pohledávku. Podle expertů z trhu se však jednalo jen o malou ukázku toho, jak Soukup v obchodních vztazích funguje.