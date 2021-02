„To, co dokázal vybudovat, je neskutečné. Poslední dva roky ale jeho kroky nechápu. Skoro bych řekl, že se zbláznil,“ zní z trhu na adresu mediálního magnáta Jaromíra Soukupa. Bezvýznamný inzerát za 16 tisíc korun může odstartovat závod o agenturu Médea, ve které je spoluvlastníkem.

Pro jedny je Jaromír Soukup geniálním byznysmenem, pro druhé groteskní postavou. Léta se mu dařilo svůj podnik rozvíjet a udržet „nad vodou“ i ve velkých problémech. Nyní však možná jeho jízdu doprovázenou i politickými ambicemi ukončí bevýznamný věřitel.

Z důvodu nezaplacené faktury ve výši zhruba 16 tisíc korun a na návrh Lipian Trade (pohledávka byla postoupena hudebním nakladatelstvím Muzikus) se minulý týden proti společnosti Médea, v níž má dnes většinu skupina Citic, rozjelo insolvenční řízení. Spekuluje se, že jde o první signál a v blízké budoucnosti se objeví další pohledávky. Sám podnikatel ale finanční problémy popírá.

„Za normálních okolností by to Soukup tak dlouho neustál. Upřímně nechápu, jak to mohlo tak dlouho vydržet. Zdá se, že se všichni báli jít s ním do otevřeného střetu, protože bylo jasné, že má politické spojence. Navíc dlouhou dobu se mu dařilo věřitele chlácholit tím, že občas něco zaplatil,“ říká zdroj z mediálního trhu, který si nepřál být citován, což je pro dění kolem Soukupa typické.

„Nevím, co se s ním stalo. To, co dokázal vybudovat, je neskutečné. Poslední dva roky ale jeho kroky nechápu. Skoro bych řekl, že se zbláznil, nebo se jednoduše jedná o přebujelé ego. Nelze mu upřít, že na vrcholu to byl excelentní byznysman, měl štestí i kontakty a hodně toho dokázal,“ myslí si o Soukupovi zdroj z mediálního trhu.

Soukup v roce 1999 z pozice předsedy představenstva a finančního ředitele Médeu převzal od Ivany Juráňové, jež firmu založila už v roce 1993. V době změny vlastníků měla agentura obrat necelých 600 milionů korun a Jaromír Soukup měl ambiciózní plány. V roce 2001 vznikla třeba akciovka TMG Communications, v níž s Médeou spojily síly i reklamní agentury T. T. V. (Tomáš Bílý) a GHS Partner (Jiří Sláma). V té době ale už také tři roky fungovala CPM Média — televizemi neakceptované spojení Médey (35 %), Caratu (35 %) a PanMedie Vídeň (30 %).

Médea, v níž Jaromír Soukup přenechal minulý duben 57 procent společnosti Citic, dosahuje podle žebříčku Recma v obratu (v přepočtu) 7,5 miliard korun (za rok 2019).

