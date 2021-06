Řetězec Penny ve spolupráci s Českou obcí sokolskou a Asociací školních sportovních klubů odstartoval projekt na podporu návratu dětí ke sportu s názvem Hýbeme se hezky Česky. Ve novém spotu zaznívá hudba písně Zlatíčka od Kapitána Dema.

Dnešním dnem začíná na internetových stránkách projektu hlasování mezi zúčastněnými týmy o postup do finále, kde se 465 z nich může těšit na finanční i materiální podporu. Do hlasování o poslední tři finalisty v každém mikroregionu, kteří si rozeberou finanční a materiální výhry, se přihlásilo více než 1 100 sportovních týmů z celé České republiky. „Je skvělé, že byl tak velký zájem, a děkujeme našim partnerům Asociaci školních sportovních klubů a České obci sokolské za aktivní podporu a propagaci,“ okomentoval přihlašovací fázi projektu Vít Vojtěch, vedoucí strategického marketingu Penny a dodává: „Prakticky polovina přihlášených týmů je ze Sokola a polovina jsou školní kluby. V řadě regionů spolu bude o finálovou účast, kam postoupí tři týmy s nejvíce hlasy, bojovat i 10 až 12 týmů. Očekáváme, že to bude napínavé až do samotného konce.“

Fanoušci, příznivci i veřejnost v následujících týdnech rozhodnou o tom, které tři týmy v každém ze 155 mikroregionů postoupí do závěrečného hlasování. To se uskuteční na všech takřka 400 prodejnách Penny v průběhu září. V něm se rozhodne o tom, kterých 155 ze 465 týmů, jež obdrží vždy v daném místě nejvíce hlasů, dostane finanční podporu 15 000 korun, a které dva zbývající podporu ve výši 5 000 korun.

Při příležitosti Dne dětí byly 1. června ze všech přihlášených vylosovány 4 týmy, které navíc získají ojedinělý zážitek. Na návštěvu exkluzivního VIP boxu na vybraném zápase na pražské Slavii se může těšit TJ Sokol Plzeň V a ZŠ ČSA Veselí nad Lužnicí. Do natáčení reklamy Penny se zase zapojí TJ Sokol Lány a Základní škola Rousínov. Výherce vylosoval bývalý fotbalový reprezentant Vladimír Šmicer se svým synem Jiřím. „Rozhodli jsme se vedle finanční a materiální podpory dát dětem možnost prožít něco, co běžně prožít nemohou. Chceme jim dát zážitek, který si zkrátka za peníze běžně nekoupíte. Věříme, že možnost zahrát si v reklamě nebo si užít zápas v současnosti nejlepšího fotbalového týmu u nás ve VIP boxu bude pro děti zážitkem na celý život,“ říká Vojtěch.

V první fázi projekt podpořili fotbaloví internacionálové Vladimír Šmicer a Jan Koller, olympijský vítěz v moderním pětiboji z Londýna David Svoboda a mladí sportovci Sokola atletka Barbora Malíková, florbalista Filip Langer a šermíř Alexander Choupenitch. Nyní se k nim přidá i populární bojovník MMA Makhmud Muradov nebo sportovní komentátor Petr Svěcený.

I v další části projektu bude pokračovat 360stupňová komunikační kampaň, včetně TV spotu, propagace projektu v tištěných médiích, na billboardech, v on-line prostředí i na sociálních sítích. Pro druhou hlasovací fázi byl natočen nový spot, v němž je použitá skladba Zlatíčka od Kapitána Dema. Hlasování namluvil a projekt na svých sociálních sítích podpoří také Leoš Mareš.