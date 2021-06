Že nábor zaměstnanců nemusí být nudná záležitost, dokazuje společnost Billa ve své nové HR kampani. Vychází přitom ze své dlouhodobé komunikační platformy postavené na překvapivém faktu: průměrný člověk myslí na jídlo 226x denně. Billa coby expert na jídlo na něj pochopitelně myslí mnohem častěji, prakticky neustále. Když si tedy do svých řad vybírá nové kolegy, hledá takové kandidáty, kteří to mají podobně. Ve stejném duchu se nese i druhá – interní část kampaně určená stávajícím i budoucím zaměstnancům.

Když jde o jídlo, myslíme na vše. I na to, abychom si mezi sebe vybrali ty správné jedince, kteří v našem poslání a expertíze budou pokračovat. Tak Billa o svých nových zaměstnancích přemýšlí. Kde je však hledat a podle jakého klíče je vybrat? Je to jednoduché. Důležitým kritériem zůstává kladný vztah k jídlu. Pokud máte jídla plnou hlavu, patříte k nám, hlásá Billa ve své nové kampani, ve které se tváře uchazečů ukrývají za ikonickými potravinami. Nové lidi přitom hledá napříč širokým spektrem do všech svých segmentů – na rozmanité pozice do svých prodejen či na centrální sklad i kanceláří v Modleticích.

Externí kampaň

„Billa je zaměstnavatel, který svým zaměstnancům vychází vstříc,“ říká HR manažerka, Šárka Brennerová. „Pokud někomu říkáme, že je pro nás vhodný kandidát, chceme mu na oplátku také něco nabídnout,“ dodává. „Už to není jen záruka stabilní práce a dobrých mzdových podmínek, ale vycházíme vstříc osobním potřebám každého jedince. Víme, že každý zaměstnanec je má rozdílné, například maminky, lidé v důchodovém věku nebo naopak mladí absolventi, kteří se v zaměstnaneckém poměru ocitnou vůbec poprvé. Chceme, aby díky naší nové kampani viděli, že pokud mají jídla plnou hlavu, patří k nám, a nezáleží, v jaké situaci se aktuálně nacházejí.“

Zmíněná druhá část kampaně, vycházející z podobné vizuální podoby, je určena pro interní účely. „Plná hlava jídla“ je zde transformována do myšlenky, že za skvělým jídlem v Bille stojí experti, tedy její zaměstnanci. Kampaň je tedy poděkování všem, kteří pro Billu denně pracují a dělají jí dobré jméno díky svým zkušenostem a znalostem o jídle. I je Billa odměňuje za jejich práci výčtem zaměstnaneckých benefitů, které pro ně v rámci firemní kultury, osobního rozvoje a profesního růstu připravila. Jednotliví figuranti na klíčových vizuálech mimochodem nejsou žádní profesionální modelové či herci – před objektiv si stoupli sami zaměstnanci Billa. Vznikla tedy unikátní kampaň pro zaměstnance od zaměstnanců, jejíž autenticita je nezpochybnitelná.

Interní kampaň











„Promítnout naši novou dlouhodobou platformu stavějící na expertíze a s ní spojených myšlenkách na jídlo napříč jednotlivými marketingovými kampaněmi byl na začátku náš cíl. Zároveň to byla výzva. Proto jsme rádi, že se nám to i u nové HR kampaně povedlo. Nechtěli jsme vytvořit další sterilní náborovou inzerci s usmívajícími se fotomodely, ale přijít s kampaní, která by zaujala a ukázala, kdo jako firma jsme. Tak abychom zaujali a oslovili ty správné uchazeče o práci u nás a zároveň posílili příslušnost k „Billa rodině“ u našich stávající kolegů,“ říká marketingová ředitelka Lucie Průšová.

Externí náborovou kampaň i novou interní komunikaci, která se představí v printové a online podobě, nafotil fotograf Ondřej Košík, který s Billou na několika projektech v minulosti již spolupracoval. Za kreativním konceptem, vybudovaným na rozdíl od běžných náborových kampaní na pilířích tradiční image kampaně, stojí agentura McCann Prague.