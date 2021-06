IKEA přidává možnost objednat si zboží do samoobslužných výdejních boxů, které se nacházejí v blízkosti jejích obchodních domů a jsou přístupné 7 dní v týdnu, 24 hodin denně. Od 28. června si zákazníci mohou objednávat zboží do výdejních boxů v Praze na Zličíně, později také do výdejních boxů v Praze na Černém Mostě a v Brně.

Zákazník, který si zboží objedná, zaplatí online na webu Ikea.cz a zvolí si službu Klikni a vyzvedni, bude mít nově na výběr možnost vyzvednutí ve výdejních boxech. „Až bude vaše objednávka připravena k vyzvednutí, obdržíte SMS s kódem, který zadáte na obrazovce umístěné na výdejních boxech IKEA. Po zadání kódu se automaticky otevřou dvířka boxu, ve kterém se nachází vaše objednávka. Pokud se nevejde do jedné skříňky, rozdělíme ji a umístíme ji do několika boxů. V takovém případě obdržíte dva kódy, abyste si mohli vyzvednout kompletní objednávku,“ vysvětluje Jana Jakubcová, manažerka projektu z oddělení logistiky IKEA Česká republika.

Výdejní boxy mají šest různých velikostí a zákazníci si do nich mohou objednat všechny výrobky, které lze na koupit online – tedy včetně těch rozměrných, jako jsou pohovky nebo matrace. Na vyzvednutí pak mají 3 dny od zvoleného data. Od 28. června si mohou zákazníci objednávat zboží do výdejních boxů v Praze na Zličíně, kterých je 44 a nacházejí se vlevo od východu z obchodního domu IKEA. Později pak začnou fungovat také výdejní boxy v Praze na Černém Mostě (21 boxů vpravo od východu) a v Brně (45 boxů na parkovišti naproti vchodu).

Cena za použití výdejních boxů je stejná jako za službu Klikni a vyzvedni v obchodních domech. Začíná tedy na 49 korunách u objednávek do 15 kg a maximálně pak za ni zákazníci zaplatí 499 korun v případě objednávek, jejichž hmotnost přesahuje 200 kg.

„Hlavní výhodou výdejních boxů IKEA je možnost vyzvednout si zboží pohodlně bez ohledu na denní či noční dobu a s tím spojená úspora času. V době pandemie jde navíc i o bezpečné bezkontaktní řešení, protože odpadá nutnost osobního předání. Věříme, že si výdejní boxy naši zákazníci oblíbí stejně jako například v Maďarsku, kde na jedno stanoviště připadá denně v průměru 15 vyzvednutých objednávek,“ dodává Jana Jakubcová.

IKEA na jaře také spustila mobilní výdejní místa v Moravskoslezském kraji, která tak doplnila síť šesti kamenných výdejních míst v regionech (Hradec Králové, Liberec, Olomouc, Zlín, Plzeň, České Budějovice). V letošním roce plánuje otevřít další výdejní místa také v Karlovarském a Ústeckém kraji a 15. července otevírá plánovací studio v Praze na Chodově.