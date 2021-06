Společnost IKEA se v nové kampani „Change a Bit for Good“ snaží přimět zákazníky, aby se zaměřili na udržitelnější způsob života s reklamou, kde se smutný robot snaží zachránit planetu před odpadem a bourá mýtus, že udržitelný život je komplikovaný a nákladný.

Robot během své pouti navštíví znečištěnou řeku, továrnu a pláž, kde na vlastní diody vidí dopady znečištění a snaží se svou trochu přispět ke zlepšení neutěšené situace. Ale ve změti spouště vidí, že sám na to nestačí. Po návratu ze šichty „domů“ vidí, že klíč leží v udržitelném chování každého jednotlivce, což může přinést kýženou změnu.

Nová kampaň běží ve 20 a 60 sekundových spotech v televizi ve Spojených státech, Velké Británii či Irsku. Přibude k ní také OOH, digitál, sociální sítě a rádio, v rámci níž bude značka spotřebitele nabádat, že i drobné kroky jednotlivce mohou vést k celospolečenské změně.

IKEA plánuje mít neutrální dopad na přírodu do roku 2030. „Není to však zdaleka jen o nás a proto chceme ke změně v životním stylu inspirovat také naše zákazníky, aby se ke změně připojili. Hodně lidí stále věří, že udržitelný život si mohou dovolit jen bohatí, ale tak to zdaleka není. Chceme ukázat, jak snadné může být začít s malými změnami, které si může dovolit každý,“ uvedl Kemi Anthony z marketingového oddělení IKEA.

IKEA také vyvinula speciální tracker, v rámci něhož mohou uživatelé zjistit, kolik oxidu uhličitého ušetří osoba, která se vzdá masa v jídelníčku či kolik energie ušetří používání LED světel. Značka také na začátku května spustila program zpětného odkupu zboží, které plánuje dále zpracovat