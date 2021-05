Po šestnácti letech od uvedení Coca-Cola Zero Sugar na trh představuje společnost The Coca-Cola Company ČR/SK v Česku její nástupkyni. Ačkoliv název a složení zůstávají na první pohled stejné, zákazníci se mohou těšit na novou Cola-Cola Zero Sugar, která má být lahodnější, jemnější a více osvěžující.

Chuťově je nová Coca-Cola Zero Sugar blíž klasické variantě nápoje Coca-Cola. Navíc má ambici stát se nejlepším Coca-Cola nápojem vůbec. Spolu s uvedením této novinky bude spuštěna kampaň s názvem „Yes or No,“ díky které budou moct o vydařenosti chuti novinky Coca-Cola Zero rozhodnout sami spotřebitelé.













„Podstata kampaně Yes or No spočívá v tom, že zákazníci sami budou moct jednoduchým způsobem rozhodnout, zda je pro ně nová Coca-Cola Zero Sugar tím nejlepším Coca-Cola nápojem vůbec,“ komentuje Kateřina Třísková, Brand manažerka značky Coca-Cola ve společnosti The Coca-Cola Company ČR/SK a dodává: „V Praze, Brně a Bratislavě budou u vybraných obchodních center připraveny interaktivní prodejní automaty, které svým způsobem upozorní a představí novinku Coca-Cola Zero Sugar a dají lidem na výběr, zda upřednostní klasickou variantu Coca-Cola nebo novou Coca-Cola Zero Sugar. Záleží jen na nich, co zvolí. Pokud to bude Coca-Cola Zero a budou mít štěstí, mohou se navíc v řadě případů těšit i na milé bonusové překvapení.“

Video k nové kampani s názvem pochází z kreativní dílny agentury McCann Buenos.

Marketingová podpora kampaně „Yes or No“

V rámci spuštění kampaně „Yes or No“ bude vedle interaktivních automatů využito široké marketingové podpory. Její součástí bude nejen PR komunikace, ale i televizní reklama, přičemž nový reklamní spot se v televizi objeví na konci května 2021. Ve stejném období bude rovněž spuštěna kampaň na sociálních sítích a v online, kde bude využita i podpora lokálních influencerů značky Coca-Cola, například o lokalizaci videa se postará influencer Sofian Medjmedj. V místě prodeje budou v Česku i na Slovensku použity POS materiály (plakáty, woblery, shelf stopery, paletové dekorace apod.). Ve vybraných obchodech se zákazníci mohou těšit na speciální promo aktivity, ať už se jedná o atraktivní zaváděcí ceny nebo různé katalogové a kuponové akce.

Za realizací kampaně v České republice a na Slovensku stojí agentura Saatchi&Saatchi, o PR podporu novinky Coca-Cola Zero se v České republice stará agentura FleishmanHillard, na Slovensku agentura Seesame.