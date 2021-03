Coca-Cola si pro spolupráci pro zajišťování komplexních komunikačních služeb v Česku a na Slovensku vybrala agenturu FleishmanHillard. Komunikaci v České republice bude realizovat tým české pobočky FleishmanHillard, na Slovensku bude strategickým partnerem agentura Seesame.

„Hledali jsme nejen velkou agenturu, co se týče rozsahu integrovaných služeb, ale i témat. Jsme jedním z největších světových producentů nápojů společnosti Coca-Cola, které vyrábíme, prodáváme a distribuujeme, ale také partnery dalších společností, jako jsou Gruppo Campari, Edrington nebo Monster. Pochopení aktuálních výzev spojených s pandemií a zároveň dlouhodobých otázek souvisejících s udržitelností, inovacemi a postavením našich značek na lokálních trzích pro nás bylo zcela klíčové,“ komentuje výběr agentury Patricie Šedivá, manažerka externí komunikace pro Česko a Slovensko ve společnosti Coca-Cola HBC.

„Jsme rádi, že nyní společně s naším ‚botlerem’ Coca-Cola HBC máme v České i Slovenské republice profesionální partnery, kterým jsou blízké naše hodnoty a pomohou nám je naplňovat,“ říká Veronika Němcová, ředitelka vnějších vztahů, komunikace a udržitelnosti ve společnosti Coca-Cola ČR a SR.

Agentura FleishmanHillard se zapojí do projektů pro celou škálu značek, od tradičních brandů, jako jsou Coca-Cola, Fanta, Sprite, Cappy či Kinley, až po značky, které přibyly do portfolia v posledních letech, jako jsou Costa Coffe či Natura, značka přírodní vody pramenící v srdci Broumovska. Pro systém Coca-Cola bude zajišťovat několik typů služeb. „Komplexní služby, od media relations přes influencery, CSR, interní komunikaci, public affairs až po kreativu, jsou přesně tím, co klientům chceme poskytovat. Věříme, že právě díky propojení kompetencí napříč různými týmy vznikají ‚disruptivní‘ myšlenky, které zásadně ovlivňují byznys našich klientů,“ uvádí Roman Pavlík, výkonný ředitel agentury FleishmanHillard.

Systém Coca-Cola je tvořen společnostmi The Coca-Cola Company a Coca-Cola Hellenic Bottling Company, která v Česku provozuje výrobní závody v Praze-Kyjích, Teplicích nad Metují a řadu obchodních a distribučních center v Česku i na Slovensku.