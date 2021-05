Hrdinové Paměti národa a České spořitelny od agentur VMLY&R Prague a OAK zvítězili i ve třetí letošní AdParádě, která vznikla v produkci DOIT films.

Politický vězeň, přeživší z Terezína a veterán, který létal s RAF. Trojice hrdinů, která svými zkušenostmi a nadhledem dává naději i v nynějších časech, okouzlila porotu třetí letošní AdParády Art Directors Clubu, která má svůj vlastní kanál na Mall.tv. Kampaň s pomocí České spořitelny a VMLY&R rozvíjí koncept Paměti národa a agentury OAK, který ovládl i letošní první reklamní hitparádu.

Produkci aktuálního dílu AdParády s podtitulem „Pivo a slzičky tekly proudem“ pro ADC na vlastní náklady realizovala společnost DOIT films společně s režisérem Kiliánem Vrátníkem. Právě on dohlížel na to, jak se moderátorské duo Wilhelm a Miky, tedy Pavel W. Přibyl z kreativního dua Wilhelm Kinga a Miky Karas z Madmonq (na úvodní fotograii), vloupalo do hospody. Hodnocení reklam moderátoři oslavili ve své oblíbené putyce při párty, kam dorazila i šéfka marketingu České spořitelny Monika Hovorková, která se odvážných akcí rozhodně nebojí.

O pořadí kampaní rozhodovala porota ve složení:

Luděk Staněk, tvůrce obsahu v Mall.tv

Petr Vlasák, kreativní ředitel agentury Comtech Can, v tandemu s dcerou Adélou Vlasákovou

Radek Málek, senior art director agentury Cheil

Jitka Bret Srbová, copywriter Studia Jitra

Kamila Bialešová, producent, DOIT.films

Kačka Tichá, autorka bestselleru kuchařek, blog Tichovy dobroty, finalistka Masterchef, Maminka roku 2020

Rado Jankovič, creative director v Triad Advertising

Ondřej Lípa, manažer iniciativy Fotbalová evoluce, jejíž kampaň zvítězila v předchozí AdParádě

1. místo: Hrdinství s mnoha podobami od VMLY&R Prague a OAK pro Paměť národa s Českou spořitelnou

Projekt Paměť národa spolku Post Bellum společně s Českou spořitelnou přinesl krátké, ale silné a emotivní videospoty o lidech, kteří v životních zkouškách a těžkých časech obstáli se ctí. Postavili se nacismu nebo komunismu, prošli koncentračními tábory a uranovými lágry. Cílem kampaně není srovnávat dnešní situaci s minulostí, která byla v mnoha ohledech těžší, autoři chtějí dát prostor hrdinům, kteří prožili mnoho, a přesto jim nechybí nadhled a humor. Česká spořitelna financovala výrobu spotů a poskytla mediální prostor. Kampaň vznikla spolupráci týmu z agentury VMLY&R Prague a OAK. Produkci zajistila společnost Bistro Films, spot režíroval Marek Partyš.

Komentář porotce: „Dlouhodobě se mi nápady i zpracování reklam pro Českou spořitelnu líbí, je to zábavné a má to obsah. Tahle navíc i dost velkou hloubku, která nám Čechům připomíná trochu ztracené hodnoty. Jednoznačně trefa!“

Ondřej Lípa, manažer iniciativy Fotbalová evoluce

2. místo: Žádná složitá hesla od WMC/Grey pro PRE

Kampaň na PREekoproud ukazuje stínohru „složitých gest“, která do přírodních scenérií dosazují zvěř. Pro ochranu přírody ale podle ní nejsou třeba „Žádná složitá gesta“, stačí prý přejít na EKOproud. Koncept pro projekt cílený na takzvané světlezelené – tedy lidi, kteří chtějí přispět k ochraně klimatu, aniž by se museli výrazně omezovat – navrhl kreativní tým z agenturu WMC/Grey ve spolupráci s GUTS Prague (Jana Bauerová a Radek Mojžíš). Tři vizuály nafotil Adam Bartas.

Komentář porotce: „Pěkná čistá práce. Přesvědčilo mě zejména, že je opravdu vidět na webu PRE. A velmi mu sluší.“

Jitka Bret Srbová, copywriter Studia Jitra

3. místo: To jsou fejky, kámo vytvořené in-house se Štěpánem Vodrážkou pro KPMG

Náborové video KPMG „To jsou fejky, kámo!“ si utahuje z falešného úspěchu a zároveň reaguje na to, že víc než polovina studentů neví, jakou si po vysoké škole zvolí profesi. Koncept vznikl ve spolupráci Dušana Benži a Štěpána Vodrážky, který je zároveň režisérem. Produkci dělal Tadeáš Trojánek.

Komentář porotce: „Příběh má to humor a motivuje, začít hned po škole dělat něco pořádného. Na poradenskou firmu je to nečekaně chytré.“

Petr Vlasák, kreativní ředitel agentury Comtech Can, v tandemu s dcerou Adélou Vlasákovou

4. místo: Příroda nad zlato od Triad Advertising pro Pilsner Urquell

Pilsner Urquell mění etikety lahví za ekologičtější a v doprovodné kampani od agentury Triad upozorňuje na důležitost takových změn pro přírodu. Kampaň stojí na myšlence, že i detail může být velká věc. Kvůli odstranění zlaté fólie z hrdla lahve pracuje kampaň s claimem Příroda nad zlato. Realizaci zajistila Stink Films a PFX. O režii se postaralo duo Wolfberg – Přemysl Ponáhlý a Jan Kalvoda.

Komentář porotce: „Solidní vizuální nápad s dobrou exekucí. Je vždycky dost složité odkomunikovat změnu, která je asi primárně ekonomická jako ekologickou bez toho, aby to působilo na sílu, ale tady se to povedlo právě díky tomu, že ten vizuál funguje sám o sobě a celé se to netváří závažnější a vznešenější, než to je.“

Luděk Staněk, tvůrce obsahu v Mall.tv

5. místo: Projekt Svět se zbláznil, držme se vytvořený in-house společností Bernard

„Když budeme držet spolu, zvládneme všechno. Chceme dodat lidem sílu a pozitivní myšlení,“ těmito slovy představil sdělení nového spotu Rodinného pivovaru Bernard jeho spolumajitel Stanislav Bernard. Známý slogan pivovaru Svět se zbláznil, držte se dostává výměnou jednoho písmene jiný význam. Autorem námětu, scénáře i konečného zpracování je režisér Jiří Mádl. Produkci zajistil Dawson.

Komentář porotce: „Tady mi dlouhá stopáž nevadila. Černobílej look hezky podtrhuje náladu spotu. Branding filmy mají svou poetiku. Supr kamera a režie. Je to milý. Slzička na krajíčku. Držme sa!“

Kamila Bialešová, producent, DOIT.films

Práce ze shortlistu:

Láska má 1000 jmen od Woman Agency pro Kofolu

Kofola i v další kampani rozvíjí motiv lásky. V kampani Láska má 1000 jmen značka rozvíjí motiv přezdívek, jimiž se mezi sebou partneři oslovují. Navazuje tak na dlouhodobý slogan Když ji miluješ, není co řešit. Videa pro kampaň vytvořila Woman Agency a natáčení zajišťovala agentura Filmservice. Režie se ujal Tomáš Mašín.

Komentář porotce: „Nevím, jestli jsem ji už viděl předtím nebo ne. Ale já ji taky miluju.“

Radek Málek, senior art director agentury Cheil

V hlavní roli strojař od Action Please pro Fakultu strojní Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava

Z konceptu V hlavní roli strojař vychází další nová kampaň. Cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty a samozřejmě nalákat uchazeče ke studiu strojařiny. Poselství spotu směrem k uchazeči zní jasně – neboj se matiky, bojuj. Nebudeš v tom sám. Zároveň agentura Idea Please zapracovala na podobě kampaňové microsite vhlavniroli.cz a ještě více ji přiblížila vzhledu streamovacích platforem. Produkovala společnost Action Please, s Radimem Dittrichem v režisérské roli.

Komentář porotce: „Mám z toho veľmi rozpačité pocity. Možno to nemalo rozohrávať tolko akože filmov, ale ostať pri jednom a tam ukázať ako je Strojař nepostradatelný a má riešenie na všetko. Alebo teda by mohol Strojař svojím kumštom zmeniť príbeh chronicky známych filmov. Teraz to nie je ani jedno. Je to séria vtipov, ale niektoré sú z inej série. Ale na školské kampane veľmi slušná práca a ešte slušnejšia exekúcia.“

Rado Jankovič, creative director v Triad Advertising

Pohodlí od Saatchi & Saatchi pro T-Mobile

Cílem kampaně je ukázat na jednoduchých příkladech, jak si lidé s pomocí aplikace Můj T-Mobile mohou usnadnit život, kdykoli a odkudkoli. Operátor T-Mobile si do kampaně vypůjčil známý song od Buty. Za kreativou stojí agentura Saatchi & Saatchi. Režie spotu se ujalo duo Wolfberg. Produkci zajistila Creative Embassy.

Komentář porotce: „Už se mi nelíbí kampaně, kde děti drží v ruce mobil.“

Kačka Tichá, autorka bestselleru kuchařek, blog Tichovy dobroty, finalistka Masterchef, Maminka roku 2020

Ušlechtilé oříšky od McCann Prague pro Intersnack

Společnost Intersnack se rozhodla pro rozvoj lokální online komunikace značky prémiových oříšků Nutline. Kreativní tým pod vedením Jana Bendy (group creative director v McCann Prague) přišel s nápadem stylizace oříšků do šlechticů a panovníků vyobrazených na dobových portrétech. Vizuály mají podpořit spojení produktu s kvalitou a „vybraným původem“, čemuž vychází vstříc i claim „Bohatá chuť ušlechtilých oříšků“.

Komentář porotce: „Single vizuál vypadá lépe, protože je jednodušší. Ale na mě ‚baroko‘ udělalo docela dojem. Minimálně exekucí.“

Radek Málek, senior art director agentury Cheil

Hvězdy mají pomoc v krvi od Triple Bang Agency a Story tlrs pro Cara Plasma

Studio Triple Bang realizovalo dárcovskou kampaň společně s herci z Horáckého divadla Jihlava. Herci z divadla nafotili kampaň a stali se z nich skuteční dárci krevní plazmy. Pro firmu Cara Plasma, jež odběry provádí, pracují všechny agentury skupiny Near & Dear, které se na kampani také podílely.

Komentář porotce: „Skvělá iniciativa a kampaň je velmi vizuální, ale ta plazma se v tom pro mě trochu ztratila, škoda!“

Jitka Bret Srbová, copywriter Studia Jitra