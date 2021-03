Poprvé ve videoformátu se ukázala pravidelná reklamní hitparáda Art Directors Clubu, jejíž produkci zajistila Creative Embassy s režisérem Vítem Hradilem. Z deseti nominovaných projektů porotu nejvíce oslovil spot od agentury OAK pro Post Bellum.

Pravidelný žebříček nejlepších českých prací z oblasti kreativní komunikace, který ve svém podcastu AdParáda už déle než rok sestavuje tuzemský Art Directors Club (ADC), se pro letošek představuje v novém videoformátu. Pořadem stále provází dvojice moderátorů Wilhelm a Miky, tedy Pavel W. Přibyl z kreativního dua Wilhelm Kinga a Miky Karas z Madmonq, nově se ale na jeho vzniku podílejí různé produkční společnosti. Každý díl vzniká vždy pod vedením jiného tvůrčího týmu a má tak originální podobu.

„Klub dává v rámci spolupráce prostor k prezentaci produkčním společnostem a jejich režisérům, zároveň je bere jako rovnocenné partnery a spolutvůrce, díky kterým vznikne každý měsíc unikátní a kreativní pořad o české kreativě. Formát videa umožňuje rovněž atraktivní formou zvyšovat povědomí o kvalitní české reklamní tvorbě, jak u odborné, tak u laické veřejnosti,“ uvádí k tomu ADC.

Moderátorské duo Wilhelm a Miky v každém díle diváky provedou novinkami ze světa marketingu a reklamy. Představí samozřejmě i pětici nejlepších kampaní z deseti nominovaných za daný měsíc, jejich pořadí určí porota složená ze členů ADC, klientů i známých tváří. Nebude chybět ani rozhovor s autorem vítězné práce.

Lednoví hrdinové

Za aktuální AdParádou, která hodnotí reklamní počiny za měsíc leden, stojí produkční společnost Creative Embassy a režisér Vít Hradil. Porotu, která svým hlasováním určila pořadí top 5 prací tvoří: copywriter v Guts Prague Radek Mojžíš, senior copywriter pro TV Prima a agenturu Department Pavel Brázda, režisér z Creative Embassy Luboš Vacke, Pavel Sobek z textar.cz, art director Guts Prague Jana Bauerová a šéf marketingu Mall Group Martin Komora.

Jak dopadly práce, které se do lednové AdParády nominovaly? V přehledu se opět objevuje spot režírovaný Markem Partyšem, jenž si připsal hned tři „zářezy“ v loňské výroční AdParádě, ale i třeba dvě reklamy z rukou režiséra Pavla Soukupa. Většinou zaujaly nezávislé agentury, třeba jako v případě vítězné práce pro Post Bellum od agentury OAK, kterou zhruba před rokem založili Tereza Svěráková a Tomáš Dvořák.

1. místo: Jak žijí naši hrdinové, je i na nás. Agentura OAK pro Post Bellum

Emotivní spot pro Paměť národa staví do drsného kontrastu toho, jak si život opravdových českých hrdinů představují děti, a jak lidé zasluhující vděk společnosti skutečně žijí. Upozorňuje i na to, že je zvlášť v této době potřeba tentokrát pomoci jim. Již tradičně se na tvorbě spotu pro Post Bellum podílela se produkce Bistro Films v režijním zastoupení Markem Partyšem. Kampaň pochází z agentury OAK pod kreativním vedením Terezy Svěrákové, která byla také hostem lednové AdParády

Komentář porotce: „Skvělé zpracování, silný příběh a téma, na které se často zapomíná.“

Radek Mojžíš, copywriter z Guts Prague.

2. místo: Czech Badminton od Triple Bang Agency pro Český badmintonový svaz.

Kompletní rebranding pro Český badmintonový svaz uvedlo kreativní studio Triple Bang. Výsledkem je multifunkční, vizuálně čisté logo, které bude reprezentovat český badminton po celém světě. Nová identita se představuje trochu drze, hravě a dynamicky – stejně jako badminton. Cílem rebrendingu je zaujmout mimo stávající hráče badmintonu především potenciální nové hráče.

Komentář porotce: „Mně se to líbí moc. Skoro jako to album od Michaela Jacksona. Mimochodem, moje záda potvrdí, že badminton je zlý, moc zlý sport!“

Pavel Brázda, senior copywriter pro TV Prima a agenturu Department

3. místo: Spojení hudbou – 125 let České filharmonie od Studia Najbrt pro Českou filharmonii

Česká filharmonie si 125. výročí od svého historicky prvního koncertu připomněla kampaní, jejímž autorem je reklamní tvůrce a režisér Martin Krejčí. Slow motion, připomínající výbuch pozpátku, symbolizuje sílu a energii hudby, která umí spojovat domněle nespojitelné. Skladby Dvořáka a Martinů ke spotu vybrali a upravili Marek Doubrava a Jan P. Muchow, nahrávání se ujala Česká filharmonie pod taktovkou Ondřeje Vrabce. Spot vyrobila Stillking Films. Vizuál kampaně navrhlo Studio Najbrt.

Komentář porotce: „Postprodukční symfonie. Určitě věc do kategorie craft. V kategorii spotů bych asi řešil sdělení. A pokud bych na tomhle něco mohl změnit, klidně bych i na kolenou prosil, ať tam není Spojení hudbou, ale Spojeni hudbou. To dlouhé í na mě působí jako cis, omylem zahrané místo c.“

Pavel Sobek z textar.cz

4. místo: Když špatně vidíte, je to vidět – spot od B&T a Wilhelm Kinga pro Lentiamo.cz

Český prodejce VašeČočky.cz se na sklonku roku 2020 přeměnil v Lentiamo a pod novou značkou se chce profilovat jako prodejce všeho, co souvisí s péčí o oči. Novou značku má představit kampaň se sloganem „Když špatně vidíte, je to vidět“, v jejímž westernovém duchu se najde každý, kdo někdy ztratil brýle. Kreativní řešení vzniklo pod vedením kreativního ředitele B&T Ondřeje Peši ve spolupráci s duem Wilhelm Kinga. Produkci zajistila společnost Procoma, spot režíroval Pavel Soukup.

Komentář porotce: „Je tam všechno. Nápad, vtip, Sergio Leone… Dobrá práce.“

Jana Bauerová, art director Guts Prague

5. místo: Nehubněte. Zhubněte. Od Brain One pro KetoDiet

Společnost KetoDiet se v nové televizní kampani od agentury Brain One zaměřila na to, jak staré velké oblečení prožívá, když jeho majitelé jednou provždy zhubnou. Produkce spotu se ujalo zlínské studio Bumerang, režíroval Pavel Soukup a animace je prací studia Animation People. Na realizaci byla využita loutková animace.

Komentář porotce: „Chápu sdělení a oceňuji návrat k ‚loutkovému‘ řemeslu. Škoda, že jsem si ho nevšiml. Myslím, že se to ale dalo zdramatizovat lépe. Ke starému oblečení mám nula emocí a vůbec mě nezajímá, když chci zhubnout.“

Martin Komora, šéf marketingu Mall Group

Práce ze shortlistu:

V hlavní roli strojař a tajemná nauka od ActionPlease pro Fakultu strojní VŠB-TUO

Fakulta strojní VŠB-TUO představila nový náborový spot, který je součástí dlouhodobé „filmové“ kampaně V hlavní roli strojař, propojené s microsite vhlavniroli.cz. Cílem je zlepšit vnímání oboru strojírenství, posílit brand fakulty a samozřejmě nalákat uchazeče ke studiu strojařiny. Klip je tentokrát inspirovaný žánrem fantasy a VŠB dodává magickou bradavickou atmosféru. O kreativu a produkci se postaralo Action Please a Idea Please s Radimem Dittrichem v roli režiséra.

Komentář porotce: „VŠB-TUO má fajn reklamy už několik let. Hermiona je skvěle castingově trefená, sova dobře postprodukčně pálená. Tonalitou a nápadem by ale tenhle spot, na rozdíl od těch předchozích, podle mě fungoval spíš na budoucí středoškoláky.“

Pavel Sobek z textar.cz

Předsudky se šíří tam, kde nejsou fakta – od Goodkin pro Integrační centrum Praha

Dezinformace patří mezi jedny z největších hrozeb současné společnosti. Jako takové pro šíření strachu často využívají cizince, kteří se stávají cílem různých manipulací a lží. Jak předsudky vznikají a šíří se, ukazuje kampaň Integračního centra Praha, organizace, jejímž účelem je napomáhat bezproblémovému soužití cizinců s většinovou populací. Kreativním dodavatelem kampaně je agentura Goodkin, o videoprodukci se postarali AZN Kru. Režírovali Double N.

Komentář porotce: „Původce předsudků bohužel není příšerka z jiného světa, je to člověk sám. Bez těch animáků by mi to přišlo silnější. Jsem ale moc ráda, že se toto téma vůbec komunikuje.“

Jana Bauerová, art director Guts Prague

Nejpoctivější servis pro váš vůz – Leo Burnett – Škoda Auto

„S námi vždy přesně víte, za co a kolik zaplatíte,“ tak přesvědčuje Škoda v nové kampani majitele vozů značky k využívání služeb autorizovaných servisů. Ústředním motivem kampaně od Leo Burnett je poctivý přístup a transparentní komunikace, škodovka tedy napojila servisního technika na detektor lži. Produkci spotu zajistilo studio Ad Wood a jeho režie se zhostil Daniel Růžička.

Komentář porotce: „Hezký reklamní standard, milý vtípek included. Jediné, co mě trochu trápí, je to, že to vlastně vyznívá, že až doteď (bez detektoru) všichni servisáci (a to i ve škodovce) lhali.“

Pavel Brázda, senior copywriter pro TV Prima a agenturu Department

„Žíža jako…“ od Rekreativců pro Hello

Televizní spot s názvem „Žíža jako…“ propaguje extra husté sirupy Hello. Autorem kreativního konceptu, pro českou firmu vyrábějící nealkoholické nápoje jsou Rekreativci. Produkci zajistila produkční společnost STINK a spot režíroval Jakub Jirásek.

Komentář porotce: „Žíža jako želhlicí prkno? Creative engineering level 1000. Hello, where is the f*cking Mickey Mouse?“

Martin Komora, šéf marketingu Mall Group

Tříkrálová sbírka, in-house vytvořený spot Charity ČR

Tříkrálová sbírka, jejíž výtěžek pomáhá na všech frontách, našla i v průběhu vládních opatření řešení nepříznivé situace. Akce postavená na osobní návštěvě a živého vystoupení se přenesla do online prostředí. Cílem bylo doručit lidem zážitek z koledy, požehnat jim a říci si o příspěvek. V rámci kampaně na Online koledu vznikl příběh na pokračování. První video, je o cestě zarputilých malých koledníků za „Panem Onlajnem“ a skrze proklik pokračuje na webu tříkrálové sbírky, kde děti zakoledují a poprosí o příspěvek do kasičky. Spot produkoval Bumerang.film ve spolupráci s režisérkou Valérií Recmanovou.

Komentář porotce: „Dojáček a super dětský casting. Jen bych radši viděl kratší verzi?“

Radek Mojžíš, copywriter z Guts Prague.