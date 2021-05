Z již nepotřebných reklamních plachet Datart ve spolupráci se zlínským výrobcem módních doplňků Playbag vyrábí, pod názvem Nosím unikát, batohy s neopakovatelnými vzory. Batohy bude prodávat na svém e-shopu datart.cz, výtěžkem z projektu pak podpoří mladé designéry, kteří se při své tvorbě zabývají inovacemi materiálů.

„Plachty jsme doposud ekologicky likvidovali, chtěli jsme k tomu ale přistoupit jinak, materiály znovu použít a současně při tom podpořit lokální výrobce a také mladé designéry, aby své nápady v oblasti znovuvyužití materiálů mohli realizovat. Výtěžkem z prodejů batohů totiž v mezinárodní soutěži Best in Design, vznikající v rámci festivalu Zlin Design Week, oceníme studenty a designéry, kteří při své tvorbě kladou důraz na udržitelnost a upcyklaci materiálů,“ řekla Eva Kočicová, mluvčí značky Datart.

Projekt Nosím unikát Datart představil na letošním vyhlášení výsledků Best in Design. „Soutěž Best in Design podporuje mladé designéry už dvanáct let, a proto jsme moc rádi, že jsme se s Datartem takto myšlenkově setkali. Podporu nové generace tvůrců vnímáme jako stěžejní pro to, aby se obor nadále vyvíjel – a to obor, který je důležitý pro řešení problémů, se kterými se naše společnost potýká,“ řekla Jitka Smolíková, ředitelka festivalu Zlin Design Week.

Partnerem projektu je také vydavatel mezinárodních průkazů ISIC, společnost GTS Alive. „Nosím unikát skvěle zapadá do našeho konceptu dlouhodobé podpory a rozvoje studentských aktivit. Věříme, že školní ateliéry ocení využití mediálního prostoru pro prezentaci svých projektů a čtenáři našeho webového magazínu uvítají originální obsah a reportáže, které v rámci spolupráce chystáme. ISIC je světem studentů a naše zapojení je logickým krokem k jeho podpoře,“ řekla o partnerství Vlaďka Horáková, marketingová manažerka společnosti.

Na filozofii udržitelnosti projektu navázala také firma Smurfit Kappa, která jako partner projektu Nosím unikát darovala udržitelné obaly pro batohy. „Trvalou udržitelnost máme v krvi, proto nás zaujala synergie recyklovatelného obalu a upcyclingu reklamních bannerů. Rádi se podílíme na projektech, které dávají hlubší smysl, snižují množství odpadu a navíc podporují mladé tvůrce. Udržitelný obal z vlnité lepenky k takovému projektu prostě patří právě kvůli své mnohonásobné recyklovatelnosti, obnovitelnosti a biodegradovatelnosti,“ řekl Jan Kaprhál, manažer marketingu a inovací pro CR a SK.

Inspirace zahraničím

Batohy a tašky z recyklovaných materiálů nejsou ale úplnou novinkou. Už v roce 1993 založili švýcarští designéři Markus a Daniel Freitagovi společnost Freitag, která se specializuje na produkty (batohy, tašky) z celtoviny od společností provozujících kamionovou dopravu.

V loňském roce navíc společnost otevřela vlastní mikro-továrnu s názvem Sweat-Yourself-Shop, kde si lidé mohou svou tašku navrhnout a vyrobit sami.