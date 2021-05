Online obchod s módou Answear spustil narozeninovou kampaň, kterou oslaví deset let od svého založení. Zákazníkům jubileum komunikuje kampaní s rádio a TV spoty, zapojí také influencery.

„Kulaté narozeniny chceme věnovat především našim zákazníkům. Právě pro ně jsme vytvořili dárky v podobě limitovaných kolekcí a slev. Výročí odkomunikujeme úspěšnými televizními spoty ,Máš Answear‘ na Slovensku, rádiovou reklamou v Česku a spoluprací s influencery, kteří milují módu, v obou zemích,“ vysvětluje Nicole Groesslová, marketingová manažerka pro Českou republiku a Slovensko.

V České republice narozeninovou kampaň podporují 20″ spoty na rádiích United Progressive a Radiohouse, které budou vysílané do 16. května. Na Slovensku do 26. května poběží 30″ a 15″ televizní spoty „Máš Answear“ na kanálech společnosti Markíza.

Znovuuvedením televizní reklamy značka navazuje na úspěšnou novoroční a jarní kampaň. Její koncept odpovídá na otázku, kdo je zákazník Answearu, co od značky očekává, jak tráví svůj čas a co vyhledává. Reklamu režíroval mladý filmový tvůrce Łukasz Zabłocki, který se rozhodl použít 35 mm film, díky němuž získal obraz autentický filmový charakter. Komunikační strategii a hlavní myšlenku kampaně vytvořila polská agentura Feeders, produkci zajistila společnost Papaya Films.

Kampaň bude doprovázena spoluprací s osvědčenými influencery. V České republice jubileum připomene Nikol Trojanová, Andrea Bezděková, Karolína Kokešová, Dominika Pokludová, Filip Vaněk nebo Lucie Janotová, na Slovensku Lucia Hrušková, Milan Bardún, Ivanka Antal Patrušová, Mirka Dobis, Simona Kozerawski a Jana Hrmová. Jejich úkolem bude představit vybrané limitované kolekce a 25procentní slevu na 50 000 produktů.

V rámci oslav nachystal obchod pro své zákazníky tři exkluzivní edice. První je nová kolekce Dare to dream jeho vlastní značky answear.LAB. Dare to dream reflektuje naší dobu. Zákazníkům nabízí pohodlné oblečení, které je zároveň elegantní a smyslné. Tváří kolekce se stala Paulina Krupińska. Značka ji obdivuje za její styl, tvrdohlavost a nezávislost.

Zbylé dvě kolekce vytvořil obchod se světovými značkami Guess a Hugo. Exkluzivní kolekce Guess City nabízí ke koupi pánská i dámská ikonická trička v barvách a s označením hlavních měst zemí, ve kterých Answear působí. Limitovaná řada Hugo vychází z nejprodávanějších svetrů a joggers, je unisexová a díky svému minimalistickému pojetí nabádá stejně jako Answear k módním experimentům.

Původem polský online obchod s módou Answear vznikl v roce 2011. Založil ho Krzysztof Bajolek, zkušený obchodník, který se v oblasti módy tehdy pohyboval přes 20 let. V lednu 2021 vstoupil Answear na burzu a expandoval. Nyní působí v Polsku, České republice, Slovensku, Maďarsku, Rumunsku, Ukrajině a Bulharsku. Letos se chystá společnost rozšířit své aktivity také do Ruska a Kazachstánu. V následujících letech pak plánuje vstoupit do Litvy, Lotyšska, Estonska a zemí jižní Evropy.

V roce 2020 obchod zaznamenal nárůst ve všech provozních ukazatelích. Návštěvnost stránek vzrostla o 20 procent, počet objednávek o 24 procent. Obchod dosáhl v tržbách ve všech zemích 2,3 miliardy korun, z toho 48 milionů korun představuje čistý zisk. V současné chvíli prodává e-shop 350 značek a 90 tisíc produktů, do roku 2024 chce nabídku zdvojnásobit.