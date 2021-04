Skupina Nova se chystá významně investovat do výroby nového obsahu pro platformu Voyo, ročně by se mělo jednat o 15 až 20 nových produkcí. Z Voyo se má stát dominantní hráč na lokálním trhu, chce konkurovat exkluzivním původním i nakoupeným obsahem. Ambicí je, aby v Česku a na Slovensku měla platforma do pěti let zhruba milion předplatitelů. Novinářům z mediální branže to dnes řekl na komorním setkání Didier Stoessel, nový šéf skupiny CME.

Aktuálně hledá Nova talenty z produkčního byznysu i nezávislé výrobce. Stoessel připustil, že řada z nich přijde i z konkurenční České televize. „Řekl jsem každému, ať osloví tři nejlepší lidi z trhu, co zná. A samozřejmě jsou tam i lidé z České televize,“ sdělil Stoessel, který v rámci skupiny řídí televize v Česku, na Slovensku, v Rumunsku a ve Slovinsku, a to od chvíle, kdy CME odkoupila skupina PPF dnes už zesnulého Petra Kellnera.

Hlavním záměrem je, aby platforma Voyo lákala nejen stávající diváky TV Nova, ale především oslovila i mladší ročníky, například mileniály (viz rozhovor s CMO TV Nova Jakubem Strýčkem/MAM č. 14). Na platformě tedy bude daleko rozličnější a lépe cílený obsah, než doposud. Bude se jednat o původní seriálovou a filmovou tvorbu lokálního charakteru, ale také převzaté formáty reality show a různé exkluzivní dokumenty. Každý měsíc by měl na Voyo mít premiéru nový seriál. Cena za službu se zatím nemění.

„Investice do obsahu se meziročně zvýší o 30 procent, Naší snahou je být v top trojce streamovacích služeb na trhu,“ dodal Stoessel s tím, že platforma silně rostla především poslední dva měsíce.

Jedním z prvních lákadel má být reality show Love Island, jejíž casting dnes startuje. Ta má být na denní bázi k vidění na platformě Voyo. Její části se mají vysílat i prostřednictvím stanic Nova. Show z produkce britské itv, ve které mladí lidé hledají lásku, je favoritem především pro mladé divačky. Vysílat by se měla na podzim.

Stoessel se vyjádřil i k hlavní stanici TV Nova, kde chce skupina rovněž nabídnout pestřejší programovou skladbu a dominovat i v dalších vysílacích časech, nejen v prime time. „Nechceme, aby nám kolem desáté večerní lidé odcházeli, proto budeme představovat další nové formáty. Pořád zůstáváme stanicí orientovanou na rodiny, ale musíme inovovat,“ dodal. Zároveň připustil, že by se legendární Ordinace v růžové zahradě mohla, navzdory deklarovanému vyvrcholení a ukončení show, v renovované podobě opět vrátit.

Potvrdil, že velkou změnou projde zpravodajská platforma Novy Tn.cz, kterou je údajně potřeba radikálně předělat. Její nová podoba má být hotová v září.

„Czechflix“ zatím ne

Stoessel rovněž do budoucna nevyloučil vznik nelineární platformy „Czechflix“, o níž se zmiňoval v týdeníku Euro generální ředitel České televize Petr Dvořák. MAM na konci loňského roku potvrdil podobný záměr i CEO Primy, Marek Singer. „Před českými vysílateli leží obrovský úkol – připravit se na invazi globálních streamingových služeb. Věřím, že příklady spoluprací velkých vysílatelů v Německu či ve Francii nám ukazují správnou cestu,“ napsal. Stoessel si však nemyslí, že na to nastal ten pravý čas. Aktuálně se chce soustředit pouze na Voyo a související masivní produkci nového obsahu.