Jakub Strýček, nový CMO TV Nova, má za úkol zatraktivnit streamovací službu Voyo pro mladší ročníky a přivést nové předplatitele, udržet pozici nejsilnější televize, lépe vyprofilovat malé stanice a zapracovat na obsahu i vzhledu „nováckého“ zpravodajského webu tn.cz. Marketing Novy má od jeho nástupu daleko širší záběr.

Co jste po nástupu udělal jako první?

Šel jsem produkt po produktu a zajímal se o jejich výkon a potřeby. Co jim doteď chybělo a jak jim může marketing pomoci. Doba samozřejmě nenahrává tomu, že bych se snadno poznal se všemi lidmi, přesto se snažím zjistit, kde jsou lidé na správných místech, a kde potřebujeme posily. Nezačínám ale na zelené louce, spíše jde o to poskládat, co už tu bylo. Mou ambicí je mít všechny složky marketingu v jednom oddělení a tím trochu poupravit dosavadní strukturu.

Narazil jste už na něco, co vás překvapilo?

Ani ne. Televize se opírala a dál se bude opírat o televizní marketing. To znamená, že sama sobě je největším propagátorem. Na co jsem přišel, je, že většinou televizní složky promovaly televizní složky a digitální složky

podporovaly digitální složky. Chci zapracovat na větší synergii mezi dvěma částmi firmy. Digitální marketing se musí ještě intenzivněji zaměřit na podporu televize.

