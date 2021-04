Čeští obchodníci bijí na poplach. Stát nestíhá vyplácet dotace a obchodníkům docházejí finance na provoz. Do léta může podle Retailové asociace, která sdružuje obchodníky jako Alpine Pro, Tchibo či Ugo, zaniknout více než tisíc obchodů.

Retailová asociace upozorňuje na to, že obchody jsou v Česku na základně vládních opatření uzavřené nejdelší dobu na světě, přitom výše a rychlost vyplácení kompenzací je „zcela nedostačující“. Podle ankety mezi členy asociace se více než 40 procent z nich chystá uzavřít své prodejny a ukončit činnost již během léta, pokud do měsíce nezískají kompenzace na část nájmů a dalších nákladů.

Jedná se například o společnosti Alpine Pro, Exe Jeans, Gant či Fruitisimo. Téměř u 70 procent firem klesly meziroční tržby za leden a únor o více než 50 procent. Současná situace může podle Retailové asociace vést ke zlikvidování tisíce malých obchodů a dostat desítky tisíc lidí na úřad práce.

„Čerstvě vyhlášený dotační program Covid 21 je pro většinu maloobchodníků výrazně horší než programy předešlé. Nyní můžeme pouze čerpat částku 500 korun na jednoho zaměstnance a náklady spojené s režií a nájmy prodejen zůstanou zcela na nás. Pravděpodobně již během léta bude nuceno hodně obchodníků uzavřít své prodejny a ukončit činnost. Tržby na prodejnách jsou již tři měsíce nulové a v dubnu otevření neočekáváme. Více než 30 procent členů asociace dosud nedostalo vyplacenou podporu z programu Antivirus za měsíc leden 2021 a téměř 90 procent nemá proplacené kompenzace z programu Covid Nájemné III. za říjen až prosinec 2020,“ komentuje stav předseda Retailové asociace a majitel společnosti Alpine Pro Václav Hrbek.

Zástupci asociace proto vyzývají vládu, aby zrychlila vyplácení dotací a upřesnila co nejdříve parametry avizovaných vládních programů na pomoc obchodníkům. „84 procent členů Retailové asociace uvedlo, že pokud by česká vláda poskytla dotace ve výši 50 procent po dobu uzavření prodejen jako je tomu na Slovensku a druhou polovinu pronajímatel, je pravděpodobné, že by mohli pokračovat ve své činnosti,“ dodal Hrbek.

Zástupci Retailové asociace zároveň zdůraznili, že některé společnosti zvažují žalobu na stát kvůli diskriminačnímu poskytování vládní podpory. Aktuální programy ji nabízejí pouze firmám, kterým tržby poklesly o více než 50 procent. Ačkoli Retailová asociace dlouhodobě vyjednává s Ministerstvem průmyslu a obchodu o kompenzačních programech tak, aby nucené omezení nelikvidovalo maloobchodníky, nedaří se jim navrhované body podpory prosadit.

„Vláda veřejnosti tvrdí, jak podporuje české podniky, ale realita je jiná. Spousta menších českých podniků na podpůrné covidové dotace nedosáhne vinou zbytečných dodatečných podmínek. Proč, když jsou české obchody zavřené nejdéle na světě, tak paní ministryně Schillerová trvá na podmínce propadu obratu o 50 procent, místo obvyklých 30 procent, které má většina států v EU? Je cílem vlády zklikvidovat malé české firmy, které se snažily odpovědně hospodařit v době krize?“ ptá se předseda Retailové asociace Václav Hrbek.

„To, na co by se nyní měla vláda v otázce retailu soustředit, je režim udržitelného otevření. Nové nebezpečí si vyžaduje nové přístupy. Pochopil bych, kdyby uzavření části maloobchodů bylo první reakcí na virus, ale již je za námi rok, a přes veškerou snahu Retailové asociace nabízet množství režimových opatření pro bezpečný provoz maloobchodních prodejen, je jejich uzavření stále první volbou. (…) Přiznejme si, že uzavření maloobchodů je (pro vládu) daleko snazší, než vymýšlet nová řešení. Udržitelné otevření má být důležitým aktuálním cílem a úkolem této vlády,“ myslí si Jan Kašpar Ředitel rozvoje pro knižní holding Neoluxor.

Retailová asociace sdružuje české i zahraniční společnosti z oblasti maloobchodu, které společně zaměstnávají přes deset tisíc lidí. Asociace vznikla v reakci na koronavirovou pandemii s vidinou překonání ekonomické krize způsobenou pandemií. Má přes 100 členů mezi které paří Alpine Pro, A3 sport, Albi, Butlers, Crocodille, Electro World, Esprit, Fruitisimo, Gant, Grand Optical, Helly Hansen, Inexad (Lewin, Hamlays), iStyle, Lindex, Neoluxor, Nutrend, Oxalis, Pierre Cardin, Rock Point, Steilmann, S.Oliver, Tchibo, Ugo, Vermont a mnoho dalších.