Tuzemským společnostem rozvážející potraviny objednané přes internet vyrůstá nová konkurence. Na český trh totiž vstupuje italský startup Everli, který na expanzi do dalších zemí získal investici ve výši 2,2 miliardy korun.

Everli na rozdíl od místních firem funguje na principu zprostředkování nákupů ze supermarketů, k čemuž využívá osobních asistentů, kteří pro zvolený nákup zajedou do obchodu a zákazníkovi ho přivezou domů. Everli (dříve Supermercato24) nemá vlastní zboží ani skladové prostory a přijaté online objednávky řeší vysíláním kurýrů (nákupčích) do běžných supermarketů a zákazníkům slibuje doručit nákup do hodiny od objednávky. V ČR bude zatím fungovat v Praze, Brně a Ostravě.

V uplynulém týdnu získala firma založená v roce 2014 investici ve výši 100 milionů dolarů na další expanzi v Evropě, zejména ve Francii, Polsku a v Česku. Získané investice se použijí k urychlení expanze na evropský trh a k výraznému rozšíření technologických, produktových, logistických, marketingových a finančních týmů.

Logistický model Everli poskytuje více než 3 000 nákupčích, kteří zvládnou doručit i objemné celotýdenní nákupy. Vzhledem k tomu, že nevyžaduje centralizovaný sklad ani kamiony, umožnila flexibilita a škálovatelnost Everli jako první nabídnout službu doručování potravin ve stejný den i v oblastech s malou a střední hustotou zalidnění, ve kterých služby ostatních online prodejců doposud nebyly. Díky změně chování zákazníků a jejich přesunu k online nakupování během loňského roku stouply tržby společnosti Everli téměř čtyřnásobně, a to na skoro 2,9 miliardy korun. V České republice je hlavním cílem Everli pomoc obchodníkům s potravinami urychlit proces přechodu do online prostředí prostřednictvím finančně udržitelného a snadno implementovatelného řešení.



„Toto odvětví už nikdy nebude stejné. Posun k online doručování už jen tak nezmizí a očekávání na obou stranách se neustále zvětšují. Vytvořili jsme model, o kterém věříme, že nabízí spotřebitelům bezkonkurenční hodnotu prostřednictvím rozsáhlého přístupu k maloobchodníkům a produktům, které milují, a to i v méně obydlených oblastech. V současnosti jsou tak i maloobchodníci schopní cenově konkurovat online a vybudovat si tak zcela novou spotřebitelskou základnu,“ říká Federico Sargenti, generální ředitel společnosti Everli,

Na začátku roku po získání investice ve výši 100 milionů eur rozhodla pro další expanzi také španělský startup Glovo, který se kromě Španělska soustředí na Itálii, Portugalsko a Rumunsko. Podle vyjádření zástupců společnosti jsou však v plánu i další země Evropy, a je tak možné, že by se aplikace dostala i do Česka. Například v Polsku už probíhá nábor kurýrů. Do konce roku už chce mít síť stovky takzvaných dark stores. Mezi stávající partnery aplikace patří kromě Carrefour či Kaufland také společnosti Unilever, Nestlé, L’Oréal, nebo Ikea. Glovo cílí na doručování během 30 minut v rámci služby Q-commerce, tedy rychlé e-commerce.