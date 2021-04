Slovenský e-shop Dedoles, prodejce pestrobarevných ponožek, který postupně rozšiřuje svůj sortiment například o spodní prádlo či plavky, plánuje vylepšit svoji pozici na českém trhu. Letos v obchodních centrech otevře minimálně pět kiosků a jednu prodejnu.

V první vlně se bude jednat o tři kiosky v Praze ve Westfield Chodov, v Centru Černý Most, v Metropoli Zličín a současně o první prodejnu, která bude v Galerii Butovice. Dalšími lokalitami s kiosky jsou Olympia Brno a Avion Ostrava.

„Vzhledem k našemu současnému produktovému portfoliu jsou kiosky ideální. Velmi pečlivě vybíráme jejich umístění, abychom neunikli pozornosti žádného kolemjdoucího zákazníka. Do většího konceptu se samozřejmě chystáme, protože s množstvím našich nových produktových kategorií už bychom se do kiosků nevešli,“ říká Pavla Halašová, manažerka pro Českou republiku.

Na podporu prodeje bude v Česku probíhat kampaň v nákupních centrech podobně jako při otevírání kiosků na Slovensku. Firma v rámci ní využije reklamní plochy v jednotlivých obchodních centrech, lidé se také budou moci „naživo“ setkat s veselými křečky, kteří jsou maskoty Dedoles. Kampaň bude probíhat i v online prostoru a bude podpořena PR komunikací.

„V budoucnu plánujeme otevírat naše prodejní místa i v prémiových lokalitách, abychom se co nejvíce přiblížili k našim zákazníkům. Do úvahy připadá i centrum Prahy, které by bylo dobrou lokalitou například pro naši první flagship prodejnu,“ dodává Halašová a doplňuje k sortimentu: „Našim zákazníkům přinášíme neustále různé novinky. Aktuálně je to letní kolekce, jejíž součástí jsou plavky nebo plážová obuv či ručníky. Představujeme i první šaty z naší dílny. Naším cílem je postupně se více přesouvat z veselých hravých do oblasti fashion.“

Kiosek i ve Velké Británii

V České republice Dedoles začínají s šesti lokalitami, na Slovensku mají momentálně otevřených sedm kiosků a tři prodejny, pět dalších lokalit přibyde už během května. Před dvěma týdny firma otevřela i první kiosek ve Velké Británii.

Na začátku loňského jarního lockdownu Dedoles na Slovensku spustili brandovou kampaň s veselými křečky (kreativa Somebody & Somebody), která následně dorazila i na český trh. „Od té doby jsme marketingový rozpočet několikrát zvyšovali. Krize přeje připraveným a odvážným a potřebujete mít i štěstí,“ řekl brandový stratég značky Richard Mareček MaM v prosinci 2020.

E-shop Dedoles založil jako dvacetiletý Jaroslav Chrapko. V roce 2015 se firma stala vítězem soutěže Eshop Akcelerátor. V roce 2017 byl Chrapko zařazen mezi 30 mladých úspěšných Slováků v anketě Forbes 30pod30. V roce 2020 získal jeho e-shop ocenění Trend Shop 2021 a v témže roce Zlatou Effie – ocenění za nejefektivnější marketingovou komunikaci. Dedoles své produkty prodává v 20 evropských zemích.