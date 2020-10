Reklama se třemi křečky od značky Dedoles má pokračování. Hlavní hrdinové se tentokrát ve spotech pustili do předvánočního úklidu a jeden z nich hledá vánoční dárky.

„Září pro nás znamenalo důležitý posun nejenom kvůli změně vizuálu našich křečků. Bylo to po prvé, co jsme naše křečky vyzuli z ponožek a oblékli je do spodního prádla. Změna proběhla nad naše očekávání. Kromě nárůstu prodeje reklama dosáhla i výborných výsledků v post-testu ve všech proměnných. Už touhle první kampaní se nám podařilo dostat mezi nejznámější a nejvíce preferované e-shopy se spodním prádlem. Proto pokračujeme v tomto konceptu,“ chválí kampn firmy Martin Mrva, Chief Marketing Officer Dedoles.

V Česku i na Slovensku bude reklama nasazená v TV, online, Out of home médiích a rozhlasu. Dedoles poprvé využije i televizní reklamu ve Slovinsku spolu s online a Out of home médii. Na všech trzích bude reklama podpořená PR.