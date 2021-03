Podle průzkumu společnosti Shoptet si na online nákupy Češi natolik zvykli, že u čtyř z deseti dotázaných bude nakupování v e-shopech převažovat i po odeznění pandemie a s ní souvisejících opatření.

Během uplynulého roku od vypuknutí koronavirové pandemie významně posílila oblast e-commerce. Jen v loňském roce podle údajů společnosti Shoptet vzniklo na českém trhu více než pět a půl tisíce nových internetových obchodů. Jejich celkový počet podle portálu ceska-ecommerce.cz aktuálně dosahuje zhruba 41 tisíc. Češi v roce 2020 podle Shoptetu utratili v e-shopech rekordních 217 miliard korun, což je meziročně o přibližně 62 miliard korun více.

„Nákupy v e-shopech v současné době převažují u více než padesáti procent dotázaných. Téměř polovina z nich navíc deklaruje, že online nakupují vše, co je možné. Záměr nakupovat po odeznění pandemie v maximální možné míře právě v e-shopech hlásí téměř čtyři z deseti dotázaných. A to z toho důvodu, že si na tento způsob nakupování zvykli a je pro ně pohodlný,“ uvádí Miroslav Uďan, CEO společnosti Shoptet.



Rovnoměrně mezi e-shopy a kamenné prodejny své nákupy v současnosti dělí zhruba pětina všech dotázaných, další čtvrtina lidí zase podle výsledků průzkumu nakupuje v e-shopech jen v nejnutnějších případech. A jen dvě procenta dotázaných uvádějí, že v internetových obchodech nenakupují nikdy. Pokud jde o plány po skončení pandemie a všech vládních opatření a omezení, dělit své nákupy rovnoměrně mezi online a kamenné obchody chce 36 procent lidí. Jednoznačně více využívat kamenné prodejny zase plánuje asi čtvrtina Čechů.



Většina dotázaných (81 %) v průzkumu také uvedla, že jí v e-shopech nechybí možnost nákupu určitého zboží nebo služby. Ti, kterým naopak konkrétní možnosti chybí (19 %), zmiňovali zejména možnost zboží „na vlastní oči“ vidět nebo si jej vyzkoušet. Jedná se především o oblečení a obuv. Zazněla také chybějící možnost přičichnout si k vůním v parfumeriích, anebo si vlastnoručně v přiměřeném množství nakoupit drobné hobby potřeby jako třeba vruty ze železářství. „Na dotaz, jaké zboží by lidé nejraději nakupovali už vždy jen online, uváděli jednoznačně elektroniku. Výhradně v e-shopech také Češi plánují do budoucna nakupovat vybavení do domácnosti, kde si pochvalují hlavně dopravu větších věcí až domů, ale například také drogerii. Populární je rovněž oblečení, potraviny nebo knihy,“ uzavírá Miroslav Uďan. Češi stále častěji platí online kartou, tento způsob využívá už 36 procent lidí. Naproti tomu klesá dříve oblíbená dobírka, její podíl aktuálně činí zhruba 28 procent.