Nakupování přímo přes sociální sítě by zvažovala využít více než čtvrtina (29 %) Čechů, kteří již nyní na internetu alespoň občas nakupují. Vyplývá to z aktuálního průzkumu, který pro týdeník Marketing & Media exkluzivně zpracovala agentura Ipsos.

„Nepřekvapí, že nákupům na sociálních sítích jsou otevřeny zejména mladší věkové kategorie, tedy ti, kteří dnes běžně nakupují online,“ říká k výsledkům Markéta Kneblíková z Isposu a doplňuje, že z jednotlivých sítí by pro nákupy Češi preferovali Facebook, s odstupem pak Instagram a YouTube, což v podstatě kopíruje využívání těchto sítí. „Pouze v nejmladší věkové kategorii dominuje Instagram, odpovídá to velké a stále rostoucí popularitě této sítě zejména mezi mladými,“ dodává Kneblíková k průzkumu, který je součástí hlavního tématu aktuálního vydání týdeníku Marketing & Media (13/2021).

Ti, kteří by službu nákupů přes sociální sítě zvažovali využít, by zde podle výsledků Ipsosu nakupovali oblečení a obuv, drogerii a kosmetiku, drobnou elektroniku či hračky, knihy a papírenské zboží. To potvrzují i v rámci tématu oslovení odborníci na digitální marketing a e-commerce. Shodnou se v tom, že z výhod social commerce budou čerpat především firmy a značky, které zprostředkovávají impulzní nákupy. Podle Jana Krále ze Symbia to budou obecně produkty, které nemají zase tak rychlou obrátku/frekvenci nákupu, přesto v sobě mají určitou spontánnost nebo aktuální potřebu. „Ideální segmenty jsou móda, kosmetika, zábavní průmysl, různé vychytávky (gadgets),“ říká k tomu Eva Balaštíková ze e-shopu Answear. A její slova částečně potvrzuje László Szabó, spoluzakladatel a ředitel rozvoje digitální agentury Growww Digital, která sídlí v Budapešti, když říká, že produkty ze segmentu FMCG, gamingu, sportovních a kosmetických výrobků lze prostřednictvím sociálních médií prodávat snadno. Důvodem, proč budou móda a kosmetika pro tento prodej vhodné, je podle Michaely Lekové, brand manažerky Zootu, vizuální složka, která je základním kamenem social commerce. „Také sem spadá zdravý životní styl a tedy zejména potravinové doplňky. Obdobně mohou dobře fungovat bytové doplňky a drobná elektronika,“ dodává Leková.

