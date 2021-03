Foto: Darwin and the Machines

Hybridní agentura bude zaměřená na dlouhodobou efektivitu. Marian Fury ji řídí v Česku, na Slovensku Martin Blaško. Kreativním ředitelem je Michal Pastier, strategické oddělení vede Juraj Pobjecký a design Tereza Talichová.

Darwin and the Machines, jejíž vznik Fury sliboval už loni po svém odchodu ze Zaraguzy, má spojovat nejúčinnější principy z tvorby kreativních marketingových kampaní s nástroji na jejich měření a zlepšování. S claimem „Ideas by humans, enhanced by machines“ si dává za cíl tvořit místo jednorázových kampaní dlouhodobou a konzistentní komunikaci značek. Specialisté mají podle potřeb klienta vybírat ty nejvhodnější nástroje na marketingovou automatizaci a kombinovat je se strategickým přístupem k aktivačním kampaním a komunikaci na posílení brandu.

„Naší ambicí je pomáhat klientům s rozvojem TV a online kampaní a hledat nové příležitosti pro jejich byznys. Od strategie, kreativy, po mediální plánování. Víme, že atraktivita, srozumitelnost, konzistence a vyšší frekvence mají přímý dopad na efektivitu, ale roky trvá vytvořit tým specialistů, kteří dokážou vše pokrýt. My to chceme klientům poskytnout okamžitě,“ vysvětlil Marian Fury, který povede Darwin and the Machines v České republice.

Nová reklamní agentura zaměstnává i takzvané Human Machines – specialisty na branding, dvojčata Roye a Brandona, a analytičku Joy. Jsou to nástroje umělé inteligence s vlastní identitou vytvořenou díky Humanoid Research Lab a technologii Metahumans od Unreal. Oficiálně je agentura teprve zpřístupní, zatím přibližuje náplň jejich práce.

„Roy se podívá na efektivitu brandingu v reklamních formátech. Vyhodnocuje, jestli jsou jednotlivé spoty pro zákazníka propojené přes společné prvky. Brandon hledá určené kódy značky v různých formátech video reklam a upozorňuje na rizika přiřazení ke značce. Joy dokáže přes videohovor pustit cílové skupině reklamní spot a analyzovat emocionální reakce z tváře během sledování videa,“ představuje nové kolegy a kolegyni Martin Blaško, jenž agenturu řídí na Slovensku.

„Jsem velmi rád, že se mohu naplno věnovat dalšímu projektu, jenž má potenciál tvořit firmy se stamilionovou valuací. Obrovskou výhodou je přímé napojení na brandingové studio GoBigname, které už má za sebou více než 250 projektů nových značek. Tam, kde vytvoří novou značku, od jejího nadefinování, přes název, identitu a ochranou známku, může klient plynule pokračovat do Darwin and the Machines, kde tým specialistů pomůže s lokální i mezinárodní expanzí a vytvoření komunikačního ekosystému,“ přibližuje propojení se studiem GoBigname Michal Pastier, kreativní ředitel agentury.

Pastier se k Furymu a Blaškovi přidal po odchodu z funkce kreativního ředitele v Zaraguze, kde už zůstává jen jako spolumajitel. Byl také partnerem investičního fondu LRJ Capital, který stál za nástrojem Exponea na automatizaci digitálního marketingu a personalizaci komunikace přes všechny kanály. Exponeu, kde Pastier pracoval jako kreativní ředitel, koupil v říjnu americký Bloomreach. Poslední investorské kolečko firmu ocenilo na 300 milionů dolarů. Od tohoto roku se Pastier bude soustředit výhradně na projekty agentur GoBigName a Darwin and the Machines, které už sídlí v nových společných prostorech.