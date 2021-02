Největší agenturní síť světa WPP navazuje partnerství s TikTokem, jednou z nejpopulárnějších sociálních sítí poslední doby. Bude mít přednostní přístup k vyvíjeným marketingovým a reklamním nástrojům.

Popularita TikToku neskomírá, pro oslovení zákazníků ho využívá stále více značek, včetně těch v České republice. Dokonce i Úřad vlády ČR si na síti oslovující především mladé do 25 let otevřel profil s pomocí influencerského dua Jakuba Gulaba a Anny Šulcové. Ač se tato iniciativa setkala převážně s kritikou, potenciál pro marketingové kampaně se TikToku ubrat nedá. Do důslednějšího využití sítě se teď opřela agenturní síť WPP, která s platformou uzavřela globální partnerství, díky němuž bude mít mimo jiné přednostní přístup k nově vyvíjeným nástrojům.

„Naši klienti si žádají nové a inovativní způsoby, jakými mohou oslovit své zákazníky. TikTok dokázal sílu mobilních videí a představil mnoho možností, jejichž prostřednictvím se mohou značky na platformě kreativně a smysluplně zapojit. Jsem nadšený, že jsme jako první v našem oboru uzavřeli globální partnerství s TikTokem, které využijeme ve prospěch našich klientů,“ uvedl Mark Read, CEO WPP.

Partnerství se týká mimo jiné i vývoje a marketingové integrace API a formátů nové generace, kam se počítá například rozšířená realita. TikTok rovněž vytvoří komunitu tvůrců působících na platformě, kteří pak budou moci s WPP exkluzivně spolupracovat s vybranými zadavateli. WPP bude také hlavním agenturním partnerem pro vývoj (Lead Agency Development Partner) a bude se podílet na tvorbě nových API zaměřených na tvůrce působící na TikToku, do nichž zapracuje svou metodologii pro brand safety či datové signály od marketérů i značek. Zadavatelé inzerce tím získají přednostní přístup k tiktokovým tvůrcům i lepší vhled do jejich aktivit.

„S WPP máme společný cíl, jímž je rozvoj úspěšných kampaní pro naše klienty, které zároveň zaujmou naše rostoucí publikum svou autenticitou, kreativitou a zábavností,“ uvedl mimo jiné Blake Chandlee, viceprezident pro globální byznysová řešení TikToku.