Na sociální síť TikTok, kde jsou přdevším děti a lidé do 25 let se objevil nečekaný profil – Úřad vlády ČR, a tímto krokem získal značnou pozornost. Za reklamy na sociálních sítích zaplatila vláda půl milionu korun.

V prvním příspěvku představili Úřad Vlády influenceři Anna Šulcová a Jakub Gulab. A tento příspěvek pak retweetnul i Andrej Babiš. „Strakovka je prý ode dneška i na TikToku, sice nevím, co to je, ale doma mi to občas ukazují děti.“

@strakovka Vítáme vás na oficiálním účtu Úřadu vlády České republiky 🇨🇿 @annasulc & @jakubgulab vás provedou prostory Strakovy akademie, kde sídlí vláda ČR! ♬ Pieces (Solo Piano Version) – Danilo Stankovic

Úřad vlády uzavřel smlouvu na půl milionu korun na nákup reklamního prostoru na sociálních sítích TikTok, Instagram a Youtube se společností Medialer, kterou teprve loni v listopadu založil právě Gulab. V rámci smlouvy se uvádí jen nákupy reklamy v rámci formátu Top View, One Day max, Bidding Auciton pro TikTok, na Istagramu jde o reklamu na Stories a In-feed Ads, u Youtube o reklamu před videem. O kolik příspěvků celkem či jednotlivě půjde není ve smlouvě specifikováno.

Podle Úřadu vlády má jít celkem o sedm videí, které odstartovaly právě dnes a poběží do poloviny února, mají vyvracet dezinformace. Postupně v nich vystoupí epidemiolog Petr Smejkal, viroložka Ruth Tachezy, imunolog Zdeněk Hel, epidemiolog Roman Prymula, primářka Hana Roháčová a ministr zdravotnictví Jan Blatný. Kampaň připravili influecenři zadarmo. Úřad vlády jejich aktivitu podpořil nákupem reklamního prostoru pro vytvořená videa na vybraných sociálních sítích.

„Nápad těch úspěšných mladých lidí, kteří mi řekli, že o pandemii informují na svých sítích už dlouho, a teď mají chuť udělat ve spolupráci s Úřadem vlády kampaň a to dokonce zadarmo, se mi samozřejmě líbil. Je skvělé, že to s mými kolegy dotáhli do konce. Moc jim děkuju, že v téhle době takto pomáhají veřejnosti s osvětou,“ uvedl v tiskové zprávě premiér Andrej Babiš. Na sociálních sítích proběhla vládní kampaň získala spíše řadu negativních reakcí. Projekt kritizoval například Karel Kováč známý jako Kovy nebo Johny Machette. Jde zejména o to, že influenceři za peníze eráru propagují vládu, navíc ještě ve volebním roce. V příspěvku na TikToku vychvalují prostory Úřadu vlády a nezapomenou lidem ukázat i okna pana premiéra.