WMC/Grey koupila podíl v digitální agentuře Inhubo, která pomohla rozvoji značek Vasky, Bagind či Skinners. Další agentura se tak přizpůsobuje nové době, širším požadavkům zadavatelů a dalším posunům na trhu.

Ručně vyráběné boty Vasky, batohy Bagind, nábytek Wuders nebo ručně šité prádlo Paon. Těmto značkám pomohla v rychlém růstu v dubnu 2019 založená digitální marketingová agentura Inhubo. Spojuje je ostatně postava spoluzakladatele a majitele, teprve třiadvacetiletého Václava Staňka, jenž se zároveň v Inhubu věnuje byznysovému rozvoji klientů. Agenturu pak tvoří tým šestadvaceti dalších mladých talentů, v jejichž čele jako CEO stojí také třiadvacetiletý Adam Sládek. Toho mimo jiné loni časopis Euro zařadil mezi dvacet nadějí tuzemského byznysu z řad dvacátníků.

Právě do této skupiny majetkově vstoupila agentura WMC/Grey a jde tak o další z posunů na tuzemském agenturním trhu. Na něm probíhá konsolidace urychlená dopady koronavirové pandemie, s ní spojené změny modelů fungování agentur, které zároveň musejí vycházet vstříc náročnějším požadavkům klientů prahnoucích po inovacích v digitálu a po oslovení mladších cílových skupin. Zvlášť s tím může Inhubo pomoci WMC/Grey, která v něm koupila podíl 30 procent.

„Hlavní benefit, který nám vstup do digitální agentury Inhubo přináší, je mládí a dravost. Cítíme příležitost, jak našim klientům přiblížit mladou cílovou skupinu. Ta svými požadavky v dnešní době nastavuje kvalitu služeb v oblasti e-commerce a trendy v sociálních sítích. Jejíma očima můžeme vidět i to, co by agentura naší velikosti mohla přes dlouholeté zkušenosti snadno přehlédnout,“ uvedl mimo jiné Tomáš Vondráček, CEO společnosti WMC/Grey.

Zatímco WMC/Grey díky akvizici podílu rozšíří portfolio služeb v e-commerce a získá praxí prověřenou mladou krev, která se ještě nedávno na trhu sháněla hodně těžce, „dvouletému“ Inhubu pomůže propojení s takřka dvacet let fungující zavedenou agenturou získat stabilní zázemí, podpořit kredibilitu a poradenství pro další rozvoj a možnost nabídky služeb více klientům.

Experimentální agentura

Zpráva o investici do WMC/Grey přišla pár dní poté, co vlastní snahu o oživení agenturního modelu představil Tomáš Jirsa, majitel komunikační agentury C&B Group. Podle něho tradiční nastavení firem v oboru už nevyhovuje podmínkám nové doby, a tak přišel s experimentálním komunikačním brandam katz83.

„Odpověď na tak rychle se měnící prostředí není jedna zázračná strategie, není to jedna agentura s novým pojetím komunikačních kampaní, není to deset spolupracujících influencerů nebo jeden datově-analytický tým. Není to psaní tiskových zpráv a správa několika účtů na různých sociálních sítích,“ napsal Jirsa v manifestu katz83 a pokračoval: „Je to prostředí, které koncentruje talentované lidi z komunikačních oborů i mimo ně a které záměrně bourá hranice jedné komunikační agentury. Je to prostor, který slouží k navazování spoluprací napříč obory, čerpání znalostí z aktuálních světových konverzací a trendů a který dovoluje mazat rozdíly mezi klientem, agenturou, influencerem, externistou, inhouse oddělením a CSR partnerstvím.“

Jirsa zároveň představil jedu spolupracovnici, jíž je teprve sedmnáctiletá fotografka Natalie Kubenk. Ta vytvořila nejen profilové fotografie pro katz83, má na kontě i spolupráci se značkami jako třeba NeverEnough, BiteGang, Converse, obchodem snapbacks nebo Dance Academy Prague. „Kouká na věci jinak, nikdy systémově nespolupracovala s agenturou a my chceme takové tvůrce dostat nejen k nám, ale hlavně ke klientům. Mohou výrazně změnit to, jak značky komunikují. Natálie je první v delší řadě výrazných osobností, které představíme,“ dodal Jirsa.

Další na vlně

Ačkoli Jirsa manifest doprovázel vyhrocenými tvrzeními, rozhodně není jediný, kdo mluví o potřebě stírání hranic v agenturním prostředí. Už loni na podzim podobnou změnu na tuzemském trhu dokončila komunikační skupina Publicis Groupe, která přijala z Francie se od roku 2018 šířící model Power of One. Ten vlastně propojuje jednotlivé komunikační značky skupiny, napříč kterými pak mohou vznikat jednotlivé týmy „na míru“ potřebám klientů.

„Nová struktura je postavená na flexibilitě a potřebách klientů, jimž stavíme týmy na míru. Definitivně ‚boříme zdi‘ mezi jednotlivými značkami. Vychází to i z mé dlouholeté strategie, nechci jen tupě následovat brief klientů, ale být jim rovným partnerem, jenž pomáhá jejich značce v růstu,“ uvedl v rozhovoru pro MAM Tomáš Varga, šéf Publicis Groupe pro střední Evropu, když loni v říjnu skupina zavedla stejný model i pro Česko.

Dlouhodobou konsolidací značek ostatně procházejí už několik let všechny světové komunikačnní holdingy, ať už jde o Pulbicis, Dentsu nebo zrovna ta největší – WPP. V její síti se mimo jiné na českém trhu nedávno projevilo propojování značek Geometry a VMLY&R do VMLY&R Commerce, která má být (podobně jako digitální Inhubo) zaměřená na e-commerce. Z globálního pohledu pak toto spojování probíhá od listopadu loňského roku. Ve stejnou dobu pak také WPP spojila značky AKQA a Grey do skupiny AKQA Group.

Pár let už se také vůči zažitým pořádkům vymezuje i Martin Sorrell, někdejší šéf a zakladatel největší komunikační sítě světa WPP, jenž je svým způsobem strůjcem stávajícího holdingového modelu agentur. Budoucnost podle něj mají ale nezávislé agentury, třeba jako jeho S4Capital, již založil po rozchodu z WPP.

„Nezávislé jsou ty agentury, kde není oddělené řízení od vlastnictví podniku, tudíž vedení záleží na jeho ekonomickém zdraví,“ charakterizoval například Sorrell loni nezávislé společnosti, které dával do kontrastu s holdingy WPP, Dentsu, Havas, Interpublic, Omnicom a Publicis.

S4Capital také roste na akvizicích, ale koupené značky spojuje v jeden „organismus“. Ten má pak jednotnou strukturu, spojuje ty nejlepší lidi pod jednu střechu, aby nedocházelo k fragmentaci týmů či dublování projektů. S4Capital pak na rozdíl od holdingů rostla i během loňského krizového roku – úspěch Sorrel též vysvětluje tím, že je „plně digitální; funguje na daty poháněném modelu; programově využívá veškerých dostupných platforem; pracuje rychleji, levněji a lépe“.