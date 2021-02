Už i v Česku vydavatelé jednají s Googlem o členství v projektu Google News Showcase. Upozornil na to server Lupa.cz, který si všiml zmínky na Twitteru. Na svém účtu Google zmínil Česko jako jednu ze zemí, kde vydavatelé začínají do platformy vstupovat.

V Evropě se podle Google jedná zhruba o tři stovky nasmlouvaných vydavatelů. Vedle Česka společnost jmenuje například i Německo nebo Velkou Británii. Informaci potvrdila serveru i mluvčí českého Googlu Alžběta Houzarová: „Některá vyjednávání probíhají, některé ze smluv jsou již podepsány,“ uvedla.

Podle Unie vydavatelů by mediální domy měly dohody s Googlem pečlivě zvažovat a pamatovat na to, že nejpozději začátkem června by do českého práva měla být implementována evropská směrnice, která vztahy mezi vydavateli a technologickými firmami nejspíše upraví. Aktuálně vše směřuje k tomu, aby novelu autorského zákona po vypořádání meziresortního připomínkovacího řízení projednala vláda. Poté by v Česku mohl vzniknout nový kolektivní správce vydavatelských práv, který by licenční práva pro technologické firmy mohl centrálně poskytovat a vybrané poplatky všem vydavatelům na trhu přerozděloval. „Unie vydavatelů svým členům doporučuje, aby se v případných smluvních jednáních o licencování obsahu pro službu Google News Showcase vyvarovali přijetí některých jednostranně nevýhodných ustanovení a vzdání se svých ostatních práv, což by jim do budoucna mohlo znemožnit uplatnit svá další autorská práva podle přijaté české legislativy,“ upozornil Mach.

Jak píše Lupa.cz, zjistit, kteří čeští vydavatelé už dohody podepsali, je nemožné. Vyjednávání připouštějí, ale výsledky nekomentují. Jednání s Googlem je totiž vázáno přísnými dohodami o mlčenlivosti (NDA).

Ve Francii Google slíbil zaplatit vydavatelům v příštích třech letech 76 milionů dolarů (zhruba 1,6 miliardy korun). Dohodl se na tom s tamní Francouzskou asociací vydavatelů zpravodajského tisku (APIG). Francie je první zemí, která již v roce 2019 implementovala do svého právního řádu část evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním

trhu. Rámcová dohoda definuje principy pro uzavírání individuálních licenčních smluv mezi jednotlivými vydavateli a Googlem, ale neobsahuje přesný výpočet licenčních poplatků. Týká se navíc pouze 15 procent trhu. Podle Unie vydavatelů ovšem není jasné, kolik prostředků jde přes platformu a kolik Google ve Francii rozdělí na licenční nároky vydavatelů za užití vedlejších (odvozených) vydavatelských práv za užití obsahu.

Největší problémy má technologický gigant aktuálně v Austrálii. Zde se dohodl s několika velkými vydavatelstvími a aktuálně schvalovaná legislativa je zatím nejpřísnější na světě. I proto Google vyhrožoval, že svůj vyhledavač v Austrálii „vypne“. Facebook už radikální krok učinil. Zabránil sdílení zpravodajského obsahu.