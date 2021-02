V Austrálii jsou zase o krok blíže nepředstavitelnému. Spor technologického giganta, přes který denně projde pět miliard dotazů, a australské vlády se dostal do patové situace. V pátek klíčový senátní výbor podpořil průkopnický zákon, který by Google společně s Facebookem přiměl platit australským vydavatelům za zpravodajský obsah. Google už dříve pohrozil tím, že se stáhne ze země, pokud si zákonodárci aktuální verzi zákona nerozmyslí. V Austrálii je přitom za 95 procenty vyhledávání právě Google. Spor má však potenciálně daleko širší dopad. Představuje precedens pro zbytek světa, včetně Evropské Unie.

Australská vláda a lobby velkých vydavatelství (včetně News Corp Australia, části impéria Ruperta Murdocha) argumentují, že tamní mediální průmysl byl technickými giganty krácen na příjmech z reklamy. Google zase tvrdí, že pohání provoz na jejich webových stránkách a že nutit jej platit za zobrazování úryvků zpráv porušuje princip otevřeného internetu. Facebook zatím uvedl, že pokud bude zákon přijat, může Australanům zabránit sdílet zprávy na své platformě, což je bezprecedentní krok.

„Podle mého názoru se ve skutečnosti v Austrálii nejedná o reálnou hrozbu, kterou by Google uskutečnil. Bylo to pouze jedno z rétorických představení, určených legislativcům, aby je to odradilo od přijetí nové legislativy. Jenže veškeré snahy Google o změnu připraveného návrhu zákona zůstaly nevyslyšeny,” napsal MAM Václav Mach, ředitel Unie vydavatelů.

Radost by z odchodu Googlu naopak měli konkurenční hráči. V Austrálii se jedná o vyhledávač Bing od Microsoftu nebo DuckDuckGo. Austrálie by také nebyla prvním národem na světě bez Googlu. V Číně, kde je blokován, je předním vyhledávačem Baidu.

Ve snaze ukonejšit legislativce, Google v Austrálii spustil platformu se zprávami, za které zaplatil. Smlouvu už například podepsala agentura Reuters a stala se tak prvním globálním poskytovatelem zpravodajství pro Google News Showcase, jak se produkt nazývá.

Koncem ledna se také technologický gigant dohodl s Francouzskou asociací vydavatelů zpravodajského tisku/ l’Alliance de la Presse d’Information Générale (APIG). Strany uzavřely rámcovou dohodu o respektování práv vydavatelů k jimi vytvářenému obsahu a o obecných principech týkajících se úhrady za jeho užití ve službách provozovaných Googlem.

Francie je první zemí, která již v roce 2019 implementovala do svého právního řádu část evropské směrnice o autorském právu na jednotném digitálním trhu.

Uzavřená rámcová dohoda definuje principy pro uzavírání individuálních licenčních smluv mezi jednotlivými francouzskými vydavateli a Googlem. Stanoví obecná kritéria, podle nichž se má počítat výše licenčních poplatků, ale neobsahuje přesný výpočet. Mnoho vydavatelů tato dohoda zatím vůbec nepokrývá, údajně se týká pouze 15 procent trhu.

„Problematickou součástí dohody je také skutečnost, že to bude společnost Google, která si bude moci i nadále vyjednávat individuální licenční dohody. Bude totiž vždy jednat z pozice toho silnějšího”, vysvětluje Mach z Unie vydavatelů s tím, že v Austrálii se řeší celý obchodní model a nevytrhává se z kontextu pouze problematika autorských práv. Podle informací agentury Reuters, Google slíbil zaplatit francouzským vydavatelům novin v příštích třech letech 76 milionů dolarů (zhruba 1,6 miliardy korun).

Podle Unie vydavatelů evropští vydavatelé očekávají, že jejich nerovnovážné postavení vůči dominantním globálním digitálním platformám, jako je Google, Apple, Facebook či Amazon, napomohou v budoucnu zlepšit i dvě nejnovější legislativní iniciativy představené v prosinci 2020 Evropskou komisí – Digital Services Act a Digital Market Act.

„Evropská Unie jako celek má větší šanci vyjednat s gigantem jako je Google tu nejlepší dohodu. Pokud by vyjednávání probíhalo na úrovni jednotlivých států, případně na úrovni jednotlivých vydavatelství, nedosáhla by ČR ani vydavatelství dohody. Vyjednávání na úrovni EU by bylo pro ČR dobrou zprávou, “ uvedl Tomáš Jindříšek, člen prezidia Asociace komunikačních agentur.