Generální shromáždění Asociace public relations (APRA) v pozici předsedy výkonné rady potvrdilo Patrika Schobera z agentury Pram Consulting. Nově v radě usednou Martin Jaroš z agentury Ewing a Václav Pavelka z Native PR, vystřídali Jakuba Hrabovského z agentury Ewing a Michala Hoblíka z Aspen.PR.

Patrika Schobera a dvojici nováčků v sedmičlenné výkonné radě doplňují na další dvouleté období pokračující členové Petr Lesenský z Lesensky.CZ, Jana Lutonská z agentury Bison & Rose, Michal Vlasák z Havas PR Prague a Rostislav Starý z PR.Konektor.

Václav Pavelka se do výkonné rady posunul z revizní rady, do níž se také volilo během středečního generálního shromáždění, které kvůli protipandemickým opatřením probíhalo celé on-line. Na jeho místo do revizní rady přišel Jan Kučmáš z agentury AMI Communications (ten byl od roku 2015 předsedou výkonné rady, než ho začátkem roku 2019 vystřídal právě Schober). V revizní radě dál pokračují Jaroslav Duroň z agentury PR.Konektor a Martin Frýdl z agentury AC&C Public Relations. Kdo bude předsedou revizní rady, bude odsouhlaseno na jejím nejbližším jednání (aktuálně tuto pozici zastává Duroň). Obdobným způsobem se pak bude volit i místopředseda výkonné rady.

Covid-19 neovlivnil jen způsob pořádání a volbu do orgánů APRA, ale jak připomněl její staronový předseda, pandemií způsobené krizi stále odolává celý PR obor. „Jsem optimista, proto podobně jako moji kolegové hledám v této situaci i příležitost. PR komunikaci řada našich klientů považuje za klíčovou. A to nejen k externím partnerům a veřejnosti, ale nyní zejména ke svým zaměstnancům. Zároveň vidíme, že se na trhu práce objevuje čím dál tím víc profesionálů, jak firmy pod tlakem krize postupně propouští zaměstnance a ruší některá místa. I toto je pro nás příležitost: získat zkušené posily anebo naopak externě nabídnout služby, které klienty vyjdou v porovnání s náklady na zaměstnance výhodněji,“ řekl k cílům pro nadcházející období Schober.

APRA se mimo jiné od začátku letošního roku podílí na realizaci hackathonu Cesta ven, který pracuje na integrované komunikační kampani na podporu vakcinace. Dál se také věnuje pravidelným aktivitám. „Oživit plánujeme vzdělávací akademii, o kterou je velký zájem. Otevíráme přihlášky do PR cen Lemur a věříme, že se budeme moci potkat na PR sekci letošní konference Forum Media,“ dává další příklady Schober.

Etická a smírčí komise APRA zůstává v nezměněném složení, protože ta má čtyřleté volební období. Volby do ní tedy proběhnou na generální shromáždění v roce 2023. Jejím předsedou je Vladimír Bytrov z agentury Bison & Rose a členy Michal Růžička ze Stance Communications, Dita Stejskalová z Ogilvy PR, Jan Klíma z AC&C Public Relations a Pavel Novák z AMI Communications.