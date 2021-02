V Praze odstartovala komunikační kampaň k očkování. Městu ji zdarma vytvořila agentura DDB Prague. Zaměřuje se na motivaci veřejnosti nechat se očkovat, ochranu vlastního zdraví a zdraví blízkých a vidinu návratu k běžnému způsobu života…

Od úterý je vidět v ulicích metropole a je vedena jako nízkonákladová, na nejnákladnější fázi pro podporu očkování vyčlenilo hlavní město přibližně 600 tisíc korun, do kterých je zahrnuta jak samotná kampaň, tak vytvoření, provoz a rozvoj webu ockovani.praha.eu. Od poloviny února pak budou nasazeny rádiové spoty a využit prostor v tištěných, online médiích a dalších plochách.

Hlavními oblastmi kreativní koncepce jsou typické životní situace, které jsou kvůli pandemii koronaviru omezené, například se jedná o setkávání lidí, různé kulturní události nebo návrat dětí do škol. Hlavní město chce takto postupně oslovovat jednotlivé cílové skupiny podle fází vládní očkovací strategie. První sada vizuálů bude pracovat s motivy rodiny, podnikání a vzdělávání.

„Věříme v sílu emocí, z čehož jsme při vytváření kampaně vycházeli. Jejím hlavním motivem je touha žít jako dřív. Právě ta nás jako společnost spojuje i v této jinak rozhádané době. Zároveň však kampaň odkazuje i na zdroje, které poskytnou lidem potřebné racionální argumenty a fakta,“ říká Darko Silajdžić, ředitel agentury DDB Prague.

„Koronavirus se našich životů nejrůznějšími způsoby dotýká už téměř rok. Je nutné, aby lidé v této náročné situaci neztráceli naději, že můžeme nemoc společnými silami překonat. To je právě cílem představené kampaně – ukázat, že návrat k životu, na který jsme byli zvyklí, je možný, a výrazně k tomu může pomoci právě očkování. Je to svobodné rozhodnutí každého z nás a mělo by být učiněno na základě relevantních informací, které jsou dostupné například na webu ockovani.praha.eu. Podle mého názoru v této situaci přínosy očkování dalece převyšují jeho možná rizika,“ uvádí primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib.

Praha pro kampaň využije vlastní reklamní plochy městského mobiliáře. Náklady v tomto případě vznikají pouze s tiskem vizuálů v ceně 11 400 korun. Již v minulých dnech bylo představeno také video se seniory, které pro metropoli natočila společnost Boki production za cenu 37 820 korun bez DPH. Důležitou součástí kampaně jsou stránky ockovani.praha.eu, na kterých lidé naleznou novinky o očkování, základní informace, vyvracení mýtů i jednoduchý návod k registraci na očkování. Webové stránky byly vytvořeny městskou společností Operátor ICT. Celkem za ně hlavní město zaplatilo 114 400 korun bez DPH a měsíční správa vyjde na 22 980 korun. Využity budou také obrazovky v nemocnicích na území hlavního města Prahy. Za jejich pronájem zaplatí pražský magistrát na měsíc necelých 50 tisíc korun. Na další fáze kampaně – nákup vysílacího/reklamního prostoru, natočení videa, možné další licence, tisk letáků atd. – plánuje město vyčlenit asi 250 tisíc korun.

Pomůže i DPP

Řada subjektů včetně agentury DDB Prague se do spolupráce na kampani zapojila bezplatně. Dopravní podnik hl. m. Prahy vyčlenil pro umístění vizuálů prostor v prostředcích MHD, na stojanech a nástěnkách v metru, hlášení v metru nebo prostor v zaměstnaneckém newsletteru se zásahem asi 10 tisíc zaměstnanců. Bezplatnou pomoc poskytl také Svaz provozovatelů venkovní reklamy formou digitálních i klasických CLV nosičů na exponovaných nástupištích metra a LED obrazovky na frekventovaných úsecích komunikací. Do spolupráce se zapojily i vybrané obchodní řetězce, např. Kaufland, Lidl a další, v tuto chvíli se řeší konkrétní rozsah spolupráce.

„Nabídku volného využití vizuálů formou otevřených dat směřujeme i na Asociaci krajů České republiky, abychom jim pomohli v této nelehké době šetřit náklady a čas. Všechny kraje mají společný cíl, a tak mohou využít profesionálních vizuálů, které nám pomohla vytvořit agentura DDB Prague,“ uzavírá ředitelka odboru médií a marketingu pražského magistrátu Jana Berková.

Zatímco Praha už svoji kampaň má, vláda stále neoznámila výběr celostátního kreativního řešení. Se svými návrhy se přihlásily čtyři agentury.